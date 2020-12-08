Гармаш та Вербич вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Ференцварошем

Джерело - Чемпіон.
У матчі 6-го туру Ліги чемпіонів київське Динамо зіграє з угорським Ференцварошем.
Початок матчу о 22:00. Стали відомі стартові склади команд:
Динамо: Бущан, Кендзьора, Забарний, Попов, Миколенко, Шапаренко, Сидорчук, Гармаш, Циганков, Вербич, Де Пена
Запасні: Нещерет, Бойко, Белуце, Шепелєв, Шабанов, Лєднєв, Андрієвський, Караваєв, Родрігес, Клейтон, Сирота, Супряга
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Ференцварош: Дібус, Гастер, Двалі, Блажич, Ловренчич, Ляйдуні, Харатін, Сомаліа, Узуні, Зубков, Нгуен
Запасні: Богдан, Ері, Фрімпонг, Ковачевич, Шігер, Мак, Ботко, Батуріна, Чонтош, Болі, Ісаел