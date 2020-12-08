 Гармаш та Вербич вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Ференцварошем | Футбол | Champion.com.ua
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Гармаш та Вербич вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Ференцварошем

Сьогодні 20:56 583 0
Стали відомі стартові склади команд
Гармаш та Вербич вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Ференцварошем
#Динамо, #Ференцварош

Джерело - Чемпіон.

У матчі 6-го туру Ліги чемпіонів київське Динамо зіграє з угорським Ференцварошем.

Початок матчу о 22:00. Стали відомі стартові склади команд:

Динамо: Бущан, Кендзьора, Забарний, Попов, Миколенко, Шапаренко, Сидорчук, Гармаш, Циганков, Вербич, Де Пена

Запасні: Нещерет, Бойко, Белуце, Шепелєв, Шабанов, Лєднєв, Андрієвський, Караваєв, Родрігес, Клейтон, Сирота, Супряга

Актуально: Динамо - Ференцварош: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE

Ференцварош: Дібус, Гастер, Двалі, Блажич, Ловренчич, Ляйдуні, Харатін, Сомаліа, Узуні, Зубков, Нгуен

Запасні: Богдан, Ері, Фрімпонг, Ковачевич, Шігер, Мак, Ботко, Батуріна, Чонтош, Болі, Ісаел

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