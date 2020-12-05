 Интер - Шахтер смотреть онлайн матч Лига чемпионов 9.12.2020 - футбол 2 | Футбол | Champion.com.ua
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Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE

Сьогодні 20:16 129 0
Інтер - Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Донецький Шахтар зіграє в гостях проти міланського Інтера в 6 турі Ліги чемпіонів. Матч відбудеться в середу, 9 грудня, на стадіоні Джузеппе Меацца, о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція поєдинку на телеканалах Футбол 2 і Воля Футбол 1. Також онлайн матч Інтер - Шахтар у прямому етері дивіться на нашому сайті. Плеєр із трансляцією буде доступний у цій новині за 15 хвилин до початку гри.

Після 5 турів у групі B вкрай заплутана ситуація. У лідера Боруссії М - 8 очок, у Шахтаря та Реала по 7, в Інтера - 5. Таким чином, шанси на вихід у плей-оф зберігають усі команди. У 5 турі Шахтар упевненео вдома переміг Реал (2:0), а Інтер вирвав перемогу в Боруссії 2:3, цим самим, зробивши ситуацію в турнірній таблиці непередбачуваною.

Нагадаємо, київське Динамо в 6 турі прийматиме Ференцварош у боротьбі за 3 місце в групі G.

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