Динамо - Ференцварош 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.
Динамо - Ференцварош: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE
10' Узуні виконував навіс з кутового, але Попов вибив м'яч подалі від своїх воріт.
9' Шаперенко грубо зіграв проти Зубкова у центрі поля. Штрафний на користь Ференцвароша.
7' Гармаш увірвався у штрафний майданчик і виконував м'який навіс, але вийшов Дібус з воріт і вибив м'яч подалі.
5' Вербич сфолив у центрі поля у боротьбі з Ляйдуні.
4' Ловренчич з дальньої дистанції пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч полетів повз ворота.
3' Вирішили розіграти м'яч гравці Динамо, але в підсумку навіс вийшов невдалим.
2' Попов віддав довгий пас на Вербича, той скинув на Циганков, а Віктор продовжив на Кендзьору. Простріл поляка був заблокований - ктуовий на користь киян.
1' Матч розпочався!
Лунає гімн Ліги чемпіонів!
Команди виходять на поле!
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Стали відомі стартові склади команд.
Київське Динамо прийматиме Ференварош Сергія Реброва у 6-у турі групового етапу Ліги чемпіонів.
Матч відбудеться у вівторок, 8 грудня, о 22:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.