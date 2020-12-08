 Динамо - Ференцварош смотреть онлайн матч Лига чемпионов 8.12.2020 футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо - Ференцварош 0:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 22:00 8287 0
Динамо - Ференцварош 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Динамо - Ференцварош: онлайн-трансляція матчу Ліги чеміпонів. LIVE

10' Узуні виконував навіс з кутового, але Попов вибив м'яч подалі від своїх воріт.

9' Шаперенко грубо зіграв проти Зубкова у центрі поля. Штрафний на користь Ференцвароша.

7' Гармаш увірвався у штрафний майданчик і виконував м'який навіс, але вийшов Дібус з воріт і вибив м'яч подалі.

5' Вербич сфолив у центрі поля у боротьбі з Ляйдуні.

4' Ловренчич з дальньої дистанції пробивав з-за меж штрафного майданчика, але м'яч полетів повз ворота.

3' Вирішили розіграти м'яч гравці Динамо, але в підсумку навіс вийшов невдалим.

2' Попов віддав довгий пас на Вербича, той скинув на Циганков, а Віктор продовжив на Кендзьору. Простріл поляка був заблокований - ктуовий на користь киян.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги чемпіонів!

Команди виходять на поле!

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Стали відомі стартові склади команд.

Київське Динамо прийматиме Ференварош Сергія Реброва у 6-у турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться у вівторок, 8 грудня, о 22:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.

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