Поєдинок між Челсі та Тоттенгемом завершився з рахунком 0:0

Джерело - terrikon.

Лондонський Тоттенгем не бере участі в чемпіонський гонці АПЛ.

Про це заявив головний тренер команди Жозе Моуріньо.

"Нічия на Стемфорд Брідж, як правило, є позитивним результатом. Хоча моя роздягальня була незадоволена - це найкращий показник. Це фантастика, повна зміна менталітету і особистості. Звичайно, Челсі - один з головних наших суперників, в цьому немає ніяких сумнівів", - заявив менеджер.

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"Я вважаю, що для них зовсім не проблема відставати від нас на два очки. Ми навіть не беремо участі в чемпіонській гонці, тому що ми не кінь. Ми поні", - сказав Моуріньо.

Нагадаємо, поєдинок між Челсі та Тоттенгемом завершився з рахунком 0:0.