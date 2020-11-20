У Зорю міг перейти зірковий бразилець з Шахтаря

Один з найкращих легіонерів донецького Шахтаря Алекс Тейшейра міг опинитися у луганській Зорі.

Про це заявив колишній генеральний директор Зорі Сергій Рафаїлов.

"Коли я прийшов у Зорю, Шахтар хотів нам віддати Алекса Тейшейру в оренду. Геннадій Орбу входив тоді до тренерського штабу і відмовився від цього гравця.

Пізніше Шахтар продав Тейшейру в Китай за 50 мільйонів євро. Я потім питав у Орбу: Ну що, фахівець?", - зазначив Рафаїлов.