Ференцварош - Динамо 2:2. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Матч завершено! Динамо здобуває одне очко в Будапешті!

90' Бойко кулкаком виніс м'яч подалі, після чого Зубков завдав небезпечного удару, сфера пролетіла в лічених сантиметрах від поперечини.

90' Кутовий на останніх секундах заробляє Ференцварош!

90' Притислися до свої воріт кияни, Ференцварош усіма силами зараз йде вперед.

90' 5 хвилин додав суддя до основного часу!

90' Гол! Ференцварош зрівнює рахунок! Мак покотив м'яч у штрафну, Лайдуні з лівого кута штрафного зіграв на праву штангу, звідки Болі вколотив сферу в падінні в сітку воріт!

89' Тепер зміни від Луческу: замість Супряги вийде Вербич, а Шапаренка змінив Белуце! Дебют для румуна в складі Динамо!

88' Подвійна заміна від Ференцвароша: Ловренчич та Ковачевич пішли з поля. Замість них гру продовжить Ботка та Двалі.

86' Сидорчук грубо зіграв у центрі поля. Суддя показав Сергію другу жовту. Динамо залишається в меншості!

84' Болі завдав удару з дальньої позиції, Бойко не з першої спроби, але все ж зафіксував м'яч.

82' Перша заміна в складі київського Динамо Денис Гармаш змінює Віталія Буяльського.

80' Де Пена виконав подачу з лівого флангу в центр штрафного, де Дібус випередив суперника і зафіксував м'яч.

78' Де Пена виконував небезпечну подачу в штрафному майданчику, але воротар вийшов з воріт і збарав м'яч у руки.

77' Шапаренко неакуратно зіграв у відборі в центрі поля і зачепив ногу Ловренчича.

75' Подвійна заміна в складі Ференцвароша: Роберт Мак і Франк Болі вийшли на поле замість Барбоси Ісаеля та Давида Шігера.

74' Токмак теж отримав попередження, схоже за розмови з арбітром.

73' Лайдуні зачепив ззаду Циганкова, який йшов до штрафного майданчика Ференцвароша і арбітр показав йому жовту картку.

72' Ловренчич підключився в атаку, виконав простріл через всю штрафну Динамо, але ніхто з гравців не зумів підставити ногу.

70' Кендзьора виконав подачу на край штрафного угорців, звідки господарі вибили м'яч в сторону центрального кола.

68' Шапаренко вступив у відбір в центрі поля, перехопив м'яч, зіграв вперед, але ніхто з партнерів не встиг дістатися до м'яча.

67' Заміна в складі Ференцварошу замість Ігоря Харатіна на поле вийшов Аїсса Лайдуні.

65' Ісаель виконав подачу на ближню штангу, звідки кияни вибили м'яч за бокову лінію.

63' Хайстер пробіг по лівому флангу, виконав простріл у штрафну і м'яч від киян вилетів за межі поля.

61' Ференцварош продовжує контролювати м'яч, довго готують свою атаку угорці.

59' Гол! Зрівнює рахунок Ференцварош! Нгуен опинився сам в штрафному майданчику, на нього пішов пас і той з розвороту поклав м'яч у дальній кут.

58' Сидорчук отримав м'яч перед штрафним майданчиком, але не ризикнув він бити по воротах і перевів м'яч на ліву бровку.

57' Зубков прострілював в штрафний майданчик з правого флангу, але кияни в заблокували м'яч.

55' Сидорчук заблокував Сомалію в центрі поля і отримав за це жовту картку.

53' Знову кияни перекочують ігровий снаряд на половині поля суперника, Циганков намагався прорватися в штрафну, але його заблокував Нгуен.

51' Циганков пройшов по правому флангу, виконав подачу в штрафну, але Хайстер заблокував м'яч.

49' Захисники Ференцвароша перекочують футбольний снаряд на своїй половині поля, але вперед не поспішають.

48' Шігер з центру штрафного спробував пробити по воротах, але вийшло невдало і м'яч полетів за межі поля.

46' Другий тайм розпочався!

Перший тайм завершується! Київське Динамо досить впевнено перемагає суперника!

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

44' Проти Попова грубо зіграли біля воріт Динамо, але свисток судді промовчав.

42' Ловренчич виконав подачу в центр штрафного майданчика, звідки Ісаель в дотик бив по воротах, але м'яч пролетів в декількох метрах від стійки.

40' ГООООЛ! Динамо подвоює рахунок! Кендзьора зробив передачу вперед по правому флангу на Буяльського, який увірвався в штрафну, покотив м'яч на дальню штангу, звідки Де Пена закотив м'яч в сітку воріт.

39' Нгуен з лінії штрафного завдав удар по воротах і м'яч пролетів поруч з хрестовиною!

37' Буяльський виконав пас на край штрафного майданчика під ривок Караваєва, але вийшло надто сильно і м'яч вилетів за межі поля.

35' Караваєв після введення м'яча з-за бокової зіграв на Де Пену, після чого проти нього сфолив Ловренчич.

33' Шапаренко зіграв направо на Кендзьору, який дійшов до кута штрафного, зпасував на Циганкова, але потім захисники перехопили м'яч.

31' Де Пена класно запустив Караваєва по флангу, той прострілив на Буяльського, але удар Віталія заблокував захисник.

30' Контролює м'яч Динамо на своїй половині поля, намагаються вони виманити своїх суперників.

28' ГООООООЛ! Циганков розвів воротаря і м'яч по кутах.

26' Пенальті у ворота Ференцвароша! Харатін отримує жовту за гру рукою!

24' Циганков набрав швидкість на правому фланзі, подав у штрафний майданчик, але вийшло сильно і м'яч перелетів усіх.

22' Марсель Гейстер зрубав Циганкова у центрі поля. Суддя нагородив "гірчичником" гравця Ференцвароша.

20' Прорвався Караваєв у штрафний майданчик суперника і пробивав по воротах, але удар вийшов слабким і голкіпер зумів парирувати цей удар.

19' Подавав Ісаел, але вийшло занадто сильно і м'яч вилетів за межі поля.

18' Попов сфолив проти Ісаеля недалеко від воріт Динамо, але не слід чекати прямого удару.

16' Зубков виконав подачу в штрафний майданчик суперника, але вийшло трохи неточно і м'яч вилетів за лінію воріт.

14' Сомалія в центрі грубо зіграв проти Шапаренка, за що арбітр покарав його жовтою карткою.

12' Контролює м'яч Динамо, але до гострих моментів справа не доходить.

10' Циганков дійшов до штрафного майданчика, з флангу наносив удар по воротах, але м'яч прилетів до Буяльського, який пробив по воротах, але вийшло неточно.

8' Нгуен на лівій бровці прокинув м'яч на хід, але Кендзьора біля кутового прапорця вибив сферу за бокову лінію.

6' Блажич тепер зробив довгу передачу з центрального кола, але Бойко вийшов до лінії штрафного і спокійно зафіксував сферу.

4' Кендзьора після підключення в атаку виконав подачу в штрафну господарів, де Дібус на виході зафіксував м'яч.

2' Буяльський отримав по ногах у центрі поля. Штрафний удар виконають кияни.

1' Матч розпочався!

Команди на полі, лунає гімн Ліги чеміонів!

Нагадаємо, на матчі Ференцварош - Динамо стадіон буде заповнений на 35 відсотків

Стали відомі стартові склади команд!

Динамо зустрінеться з Ференцварошем у рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться у середу, 28 жовтня о 22:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 21:45.