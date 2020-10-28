На матчі Ференцварош - Динамо стадіон буде заповнений на 35 відсотків

Джерело - football.ua.
Матч другого туру групового раунду Ліги чемпіонів між Ференцварошем і Динамо пройде з глядачами, але трибуни, за рішенням УЄФА, будуть заповнені лише на 35%.
Про це повідомляє офіційний сайт киян.
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Оскільки місткість Гроупама Арени становить 23 698 осіб, максимальна кількість уболівальників на трибунах може скласти 8 294.
Матч Ференцварош - Динамо відбудеться в середу, 28 жовтня. Початок о 22:00 за київським часом.