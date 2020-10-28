 На матчі Ференцварош - Динамо стадіон буде заповнений на 35 відсотків | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Ференцварош - Динамо 0:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:00 4742
Ференцварош - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE
Сьогодні 22:00 7078
Мотор з труднощами переміг Цельє у 6 турі Ліги чемпіонів
Сьогодні 21:24 300
Ференцварош - Динамо: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 20:54 913
Усик висунув ультиматум Джошуа
Сьогодні 14:16 2479
Історія дня. Він став легендою Динамо, а закінчував ігрову і починав тренерську кар’єру в Ференцвароші
Сьогодні 11:44 7690
Ференцварош – Динамо: анонс і прогноз матчу
Сьогодні 11:21 1407
П’яний гравець Металіста 1925 влаштував масштабну ДТП
Сьогодні 11:06 2355
Ювентус прийме Барселону, Манчестер Юнайтед зіграє з РБ Лейпциг. Матчі 2 туру Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:43 463
Ференцварош – Динамо. Де дивитися матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:28 1397
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:09 Хокей Сокіл на виїзді переграв Дніпро у 2 турі УХЛ 117
22:00 Пряма трансляція Ференцварош - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE 7078
22:00 Футбол Ференцварош - Динамо 0:0. ОНЛАЙН 4742
21:53 Футбол Челсі знищив Краснодар, ПСЖ переграв Башакшехір у 2 турі Ліги чемпіонів 309
21:39 Хокей Донбас - Крижані Вовки 9:2. Огляд матчу 253
21:24 Гандбол Мотор з труднощами переміг Цельє у 6 турі Ліги чемпіонів 300
21:09 Футбол Стало відомо, коли відбудуться вибори президента Барселони 335
20:54 Футбол Ференцварош - Динамо: відео голів і огляд матчу 913
20:51 Футбол Забарний та Супряга вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Ференцварошем 613
20:40 Футбол Капелло: УЄФА дав Шахтарю перевага над Інтером 1484 3
20:25 Хокей Донбас знищив Крижаних Вовків у 2 турі УХЛ 628
20:10 Футбол Матчі Бундесліги з листопада будуть відбуватися без глядачів 466
19:55 Футбол Колишнього тренера Марселя звинуватили у вимаганні 525
19:41 Футбол На матчі Ференцварош - Динамо стадіон буде заповнений на 35 відсотків 863
19:29 Футбол Українець увійшов до тренерського штабу грецького Панатінаїкоса 1004
19:22 Пряма трансляція Зоря - Брага: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи. LIVE 204
19:11 Пряма трансляція Краснодар - Челсі: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE 469
19:10 Футбол Крузейро заявив про зняття санкцій за борг перед Зорею 738
18:55 Футбол Бірмінгем може підписати контракт з Пато 711
18:49 Навколо спорту Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 161346
18:40 Футбол Шовковський стане депутатом Київської міської ради 1215
18:25 Бокс Вайлдер до 2022 року не отримає шансів на титул суперважкої ваги 1124
18:17 Блог Усик здав тест на коронавірус перед боєм з Чісорою 358
18:10 Футбол Франков: Які ж дурні у Боруссії - Реал же ніякий! 1329
17:55 Теніс Снігур залишила турнір у Стамбулі 1021

На матчі Ференцварош - Динамо стадіон буде заповнений на 35 відсотків

Сьогодні 19:41 863 0
УЄФА дозволила допустити на трибуни 8 294 вболівальника
На матчі Ференцварош - Динамо стадіон буде заповнений на 35 відсотків
#Динамо

Джерело - football.ua.

Матч другого туру групового раунду Ліги чемпіонів між Ференцварошем і Динамо пройде з глядачами, але трибуни, за рішенням УЄФА, будуть заповнені лише на 35%.

Про це повідомляє офіційний сайт киян.

Актуально: Ференцварош - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Оскільки місткість Гроупама Арени становить 23 698 осіб, максимальна кількість уболівальників на трибунах може скласти 8 294.

Матч Ференцварош - Динамо відбудеться в середу, 28 жовтня. Початок о 22:00 за київським часом.

Коментарі ()