На матчі Ференцварош - Динамо стадіон буде заповнений на 35 відсотків

УЄФА дозволила допустити на трибуни 8 294 вболівальника

Матч другого туру групового раунду Ліги чемпіонів між Ференцварошем і Динамо пройде з глядачами, але трибуни, за рішенням УЄФА, будуть заповнені лише на 35%.

Про це повідомляє офіційний сайт киян.

Оскільки місткість Гроупама Арени становить 23 698 осіб, максимальна кількість уболівальників на трибунах може скласти 8 294.

Матч Ференцварош - Динамо відбудеться в середу, 28 жовтня. Початок о 22:00 за київським часом.