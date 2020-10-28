Забарний та Супряга вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Ференцварошем

Джерело - Чемпіон.
У матчі другого туру Ліги чемпіонів київське Динамо на виїзді зіграє з угорським Ференцварошем.
Початок матчу о 22:00. Стали відомі стартові склади команд:
Ференцварош: Дібус, Ловренчич, Блажич, Ковалевич, Хайстер, Сомаліа, Харатін, Шігер, Зубков, Ісаел, Нгуен
Запасні: Богдан, Банкі, Фрімпонг, Мак, Ботко, Батуріна, Двалі, Болі, Ляйдуні
Актуально: Ференцварош - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE
Динамо: Бойко, Караваєв, Попов, Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Буяльський, Шапаренко, Де Пена, Супряга, Циганков
Запасні: Нещерет, Белуце, Внрбич, Шепелєв, Цитаішвілі, Шабанов, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш, Родрігес, Сирота, Дуелунд