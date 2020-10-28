Забарний та Супряга вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Ференцварошем

Два українці зіграють проти Динамо

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру Ліги чемпіонів київське Динамо на виїзді зіграє з угорським Ференцварошем.

Початок матчу о 22:00. Стали відомі стартові склади команд:

Ференцварош: Дібус, Ловренчич, Блажич, Ковалевич, Хайстер, Сомаліа, Харатін, Шігер, Зубков, Ісаел, Нгуен

Запасні: Богдан, Банкі, Фрімпонг, Мак, Ботко, Батуріна, Двалі, Болі, Ляйдуні

Динамо: Бойко, Караваєв, Попов, Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Буяльський, Шапаренко, Де Пена, Супряга, Циганков

Запасні: Нещерет, Белуце, Внрбич, Шепелєв, Цитаішвілі, Шабанов, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш, Родрігес, Сирота, Дуелунд