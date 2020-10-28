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Забарний та Супряга вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Ференцварошем

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#Динамо, #Циганков, #Родрігес

Джерело - Чемпіон.

У матчі другого туру Ліги чемпіонів київське Динамо на виїзді зіграє з угорським Ференцварошем.

Початок матчу о 22:00. Стали відомі стартові склади команд:

Ференцварош: Дібус, Ловренчич, Блажич, Ковалевич, Хайстер, Сомаліа, Харатін, Шігер, Зубков, Ісаел, Нгуен

Запасні: Богдан, Банкі, Фрімпонг, Мак, Ботко, Батуріна, Двалі, Болі, Ляйдуні

Актуально: Ференцварош - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Динамо: Бойко, Караваєв, Попов, Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Буяльський, Шапаренко, Де Пена, Супряга, Циганков

Запасні: Нещерет, Белуце, Внрбич, Шепелєв, Цитаішвілі, Шабанов, Лєднєв, Андрієвський, Гармаш, Родрігес, Сирота, Дуелунд

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