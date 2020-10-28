 Футбол 2 - Ференцварош - Динамо смотреть онлайн - Лига чемпионов 28.10.2020 | Футбол | Champion.com.ua
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Ференцварош - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Сьогодні 22:00 7143 0
Ференцварош - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в 2 турі Ліги чемпіонів зіграє в гостях проти угорського Ференцвароша Сергія Реброва.

Матч відбудеться в середу, 28 жовтня, Фернцварош Арені. Початок о 22:00 за київським часом. Пряма трансляція на телеканалах Футбол 2 та Воля Футбол у медіасервісі Мегого. Також онлайн матч Ференцварош - Динамо дивіться на нашому сайті.

Обидві команди з поразок стартували в турнірі. Ференцварош на виїзді був розгромлений Барселоною (5:1), а Динамо вдома зазнало поразки від Ювентуса (0:2).

Нагадаємо, Сергій Ребров тренував Динамо в 2014-2016 роках і двічі привів киян до золотих медалей чемпіонату України.

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