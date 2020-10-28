 Футбол 1 - Ференуварош - Динамо смотреть онлайн - Лига чемпионов 27.10.2020 | Футбол | Champion.com.ua
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Ференцварош - Динамо 0:0. ОНЛАЙН
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Ференцварош - Динамо 0:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 22:00 4729 0
Ференцварош - Динамо 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Ференцварош - Динамо: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів. LIVE

20' Прорвався Караваєв у штрафний майданчик суперника і пробивав по воротах, але удар вийшов слабким і голкіпер зумів парирувати цей удар.

19' Подавав Ісаел, але вийшло занадто сильно і м'яч вилетів за межі поля.

18' Попов сфолив проти Ісаеля недалеко від воріт Динамо, але не слід чекати прямого удару.

16' Зубков виконав подачу в штрафний майданчик суперника, але вийшло трохи неточно і м'яч вилетів за лінію воріт.

14' Сомалія в центрі грубо зіграв проти Шапаренка, за що арбітр покарав його жовтою карткою.

12' Контролює м'яч Динамо, але до гострих моментів справа не доходить.

10' Циганков дійшов до штрафного майданчика, з флангу наносив удар по воротах, але м'яч прилетів до Буяльського, який пробив по воротах, але вийшло неточно.

8' Нгуен на лівій бровці прокинув м'яч на хід, але Кендзьора біля кутового прапорця вибив сферу за бокову лінію.

6' Блажич тепер зробив довгу передачу з центрального кола, але Бойко вийшов до лінії штрафного і спокійно зафіксував сферу.

4' Кендзьора після підключення в атаку виконав подачу в штрафну господарів, де Дібус на виході зафіксував м'яч.

2' Буяльський отримав по ногах у центрі поля. Штрафний удар виконають кияни.

1' Матч розпочався!

Команди на полі, лунає гімн Ліги чеміонів!

Нагадаємо, на матчі Ференцварош - Динамо стадіон буде заповнений на 35 відсотків

Стали відомі стартові склади команд!

Динамо зустрінеться з Ференцварошем у рамках другого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться у середу, 28 жовтня о 22:00 за київським часом. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 21:45.

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