 Ювентус у меншості зіграв внічию з Кротоне у 4 турі Серії А | Футбол | Champion.com.ua
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Ювентус у меншості зіграв внічию з Кротоне у 4 турі Серії А

Вчора 23:42 240 0
К’єза у дебютному матчі у складі туринського клубу отримав червону картку
Ювентус у меншості зіграв внічию з Кротоне у 4 турі Серії А
#Кротоне, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

У матчі четвертого туру італійської Серії А Ювентус на виїзді зіграв внічию з Кротоне.

У першій половині першого тайму матчу команди обмінялися забитими голами. На 60-ій хвилині Ювентус залишився у меншості - К’єза отримав червону картку за грубе порушення правил. Граючи у меншості, Ювентус старався переломити хід гри. Мората головою поцілив у стійку воріт на 2-ій хвилині. А на 76-ій хвилині Мората відправив м’яч у сітку воріт господарів, але після перегляду VAR взяття воріт було скасовано. 

Чемпіонат Італії - Серії А
4 тур, 17 жовтня

Кротоне - Ювентус 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 12 Сімі (пен), 1:1 - 21 Мората 

Раніше, Наполі розгромив Аталанту Маліновського у 4 турі Серії А.

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