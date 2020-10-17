Ювентус у меншості зіграв внічию з Кротоне у 4 турі Серії А

К’єза у дебютному матчі у складі туринського клубу отримав червону картку

Джерело - Чемпіон.

У матчі четвертого туру італійської Серії А Ювентус на виїзді зіграв внічию з Кротоне.

У першій половині першого тайму матчу команди обмінялися забитими голами. На 60-ій хвилині Ювентус залишився у меншості - К’єза отримав червону картку за грубе порушення правил. Граючи у меншості, Ювентус старався переломити хід гри. Мората головою поцілив у стійку воріт на 2-ій хвилині. А на 76-ій хвилині Мората відправив м’яч у сітку воріт господарів, але після перегляду VAR взяття воріт було скасовано.

Чемпіонат Італії - Серії А

4 тур, 17 жовтня

Кротоне - Ювентус 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 12 Сімі (пен), 1:1 - 21 Мората

Раніше, Наполі розгромив Аталанту Маліновського у 4 турі Серії А.