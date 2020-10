Астон Вілла здобула розгромну перемогу над Ліверпулем у рамках 4 туру англійської Прем'єр-ліги.

"Червоні" вперше пропустили 7 голів в одному матчі АПЛ.

Останній раз Ліверпуль пропускав стільки в матчі з Тоттенгемом в квітні 1963 року в рамках англійської ліги (2:7).

7 - Liverpool have conceded seven goals in a game for the first time since April 1963, in a 7-2 defeat to Tottenham Hotspur. Crushing. #AVLLIV pic.twitter.com/CrvMuNFuYk