Манчестер Сіті визначився із заміною Зінченка

Джерело - football24.ua.
Манчестер Сіті готується обрав два варіанти заміни Олександру Зінченку.
Про це повідомляє Telegraph.
Перший – Давід Алаба з Баварії, який не поспішає продовжувати контракт з переможцем Ліги чемпіонів, і Манчестер Сіті може скористатися ситуацією.
Більш дешева альтернатива – Ніколас Тальяфіко. 28-річний латераль Аякса сподівається отримати виклик у ТОП-чемпіонаті.
Вартість Алаби за Transfermarkt складає 65 млн євро, а Тальяфіко оцінюється у 28 млн євро.
Нагадаємо, Зінченко пропустить матчі збірної України через травму.