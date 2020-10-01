Манчестер Сіті визначився із заміною Зінченка

Манчестер Сіті має варіанти заміни Олександра Зінченка

Манчестер Сіті готується обрав два варіанти заміни Олександру Зінченку.

Про це повідомляє Telegraph.

Перший – Давід Алаба з Баварії, який не поспішає продовжувати контракт з переможцем Ліги чемпіонів, і Манчестер Сіті може скористатися ситуацією.

Більш дешева альтернатива – Ніколас Тальяфіко. 28-річний латераль Аякса сподівається отримати виклик у ТОП-чемпіонаті.

Вартість Алаби за Transfermarkt складає 65 млн євро, а Тальяфіко оцінюється у 28 млн євро.

Нагадаємо, Зінченко пропустить матчі збірної України через травму.