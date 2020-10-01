 Манчестер Сіті визначився із заміною Зінченка | Футбол | Champion.com.ua
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Манчестер Сіті визначився із заміною Зінченка

Сьогодні 08:28 967 0
Манчестер Сіті має варіанти заміни Олександра Зінченка
Манчестер Сіті визначився із заміною Зінченка
#Зінченко, #Манчестер Сіті, #АПЛ

Джерело - football24.ua.

Манчестер Сіті готується обрав два варіанти заміни Олександру Зінченку.

Про це повідомляє Telegraph.

Перший – Давід Алаба з Баварії, який не поспішає продовжувати контракт з переможцем Ліги чемпіонів, і Манчестер Сіті може скористатися ситуацією.

Більш дешева альтернатива – Ніколас Тальяфіко. 28-річний латераль Аякса сподівається отримати виклик у ТОП-чемпіонаті.

Вартість Алаби за Transfermarkt складає 65 млн євро, а Тальяфіко оцінюється у 28 млн євро.

Нагадаємо, Зінченко пропустить матчі збірної України через травму.

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