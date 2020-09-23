Динамо дотиснуло Гент у кваліфікації Ліги чемпіонів

Динамо вийшло вперед у двоматчевому протистоянні

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 23 вересня, Гент у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів приймав київське Динамо.

Першими рахунок у матчі відкрили кияни - Караваєв увірвався у штрафний майданчик і віддав точний пас на Буяльського, який у дотик покотив м'яч на дальню стійку, де Супряга забив у порожні ворота.

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Гент відігрався після подачі кутового, Бущан помилився на виході, а Кляйндінст переправив м’яч у ворота Динамо.

На 53-й хвилині бельгійська команда залишилась у меншості - другу жовту картку отримав український півзахисник Гента Роман Безус.

Перемогу Динамо приніс гол Де Пени. М'яч після удару Циганкова з-за меж штрафного майданчика рикошетом відлетів до Карлоса, який потужно пробив поміж ніг голкіперу.

Ліга чемпіонів

Плей-оф кваліфікації, Перший матч

23 вересня

Гент – Динамо 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 9 Супряга, 1:1 – 41 Кляйндінст, 1:2 - 79 Де Пена

Нагадаємо, Яремчук травмувався у матчі проти Динамо.