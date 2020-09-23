Динамо дотиснуло Гент у кваліфікації Ліги чемпіонів

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 23 вересня, Гент у плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів приймав київське Динамо.
Першими рахунок у матчі відкрили кияни - Караваєв увірвався у штрафний майданчик і віддав точний пас на Буяльського, який у дотик покотив м'яч на дальню стійку, де Супряга забив у порожні ворота.
Актуально: Супряга завдяки системі VAR вивів Динамо вперед
Гент відігрався після подачі кутового, Бущан помилився на виході, а Кляйндінст переправив м’яч у ворота Динамо.
На 53-й хвилині бельгійська команда залишилась у меншості - другу жовту картку отримав український півзахисник Гента Роман Безус.
Перемогу Динамо приніс гол Де Пени. М'яч після удару Циганкова з-за меж штрафного майданчика рикошетом відлетів до Карлоса, який потужно пробив поміж ніг голкіперу.
Гент – Динамо 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 – 9 Супряга, 1:1 – 41 Кляйндінст, 1:2 - 79 Де Пена
Нагадаємо, Яремчук травмувався у матчі проти Динамо.