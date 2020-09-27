УЄФА визначилася з бригадою арбітрів, яка буде працювати на другому поєдинку плей-оф кваліфікації ЛЧ

Джерело - УЄФА.

УЄФА призначив арбітрів на другий матч плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів між Динамо та Гентом.

Про це повідомляє пресслужба організації.

Головним суддею буде 39-річний поляк Шимон Марциняк, який судить міжнародні матчі з 2011 року.

Допомагати Марциняку будуть співвітчизники Павло Сокольницький і Томаш Лісткевич. Арбітр VAR - Павло Гіль. Асистент відеопомічника - Томаш Квятковський. Четвертий арбітр - Павло Рачковський.

Раніше Марциняк обслуговував півфінальний матч Ліги Європи між Шахтарем та Інтером.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку між Динамо та Гентом.