Гент напередодні гри з Динамо зазнав чергової поразки в чемпіонаті Бельгії

Після першого тайму рахунок був 2:0 на користь Лувену

Джерело - Чемпіон.

Гент, за який виступає Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун, зазнав поразки в матчі 7 туру чемпіонату Бельгії проти Хеверлі-Лувена.

Поєдинок завершився з рахунком 2:3.

Безус та Пластун починали цей матч у стартовому складі. Яремчук пропустив поєдинок через пошкодження.

Чемпіонат Бельгії - Ліга Жюпіле

26 вересня, 7 тур

Гент - Хеверлі-Лувен 2:3 (0:2)

Голи: 0:1 - 41 Сова, 0:2 - 44 Маєртенс, 0:3 - 48 Сова, 1:3 - 71 Дорш(П), 2:3 - 74 Кляйндінст

Нагадаємо, УЄФА призначив арбітрів на другий матч плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів між Динамо та Гентом.