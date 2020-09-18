Збірна України матч відбору до Євро-2021 зіграє у Ковалівці

Матч відбудеться 17 листопада 2020 року

Джерело - УАФ.

Матч молодіжних збірних України та Північної Ірландії в рамках кваліфікації до Євро-2021 відбудеться на стадіоні Колос у Ковалівці.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Відповідне рішення сьогодні було погоджено УЄФА. Матч відбудеться 17 листопада 2020 року.

До речі матч кваліфікації Євро-2021 (U-21) між збірними України та Румунії відбудеться в п'ятницю, 9 жовтня, на стадіоні Оболонь-Арена в Києві. За чотири дні після цього, 13 жовтня, наша молодіжна збірна в гостях зустрінеться з командою Північної Ірландії. Поєдинок пройде в місті Баллімена на стадіоні Шоуграндс.

Нагадаємо, молодіжна збірна України перемогла Фінляндію у кваліфікації до Євро-2021.