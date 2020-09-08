 Молодіжна збірна України перемогла Фінляндію у кваліфікації до Євро-2021 | Футбол | Champion.com.ua
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Молодіжна збірна України перемогла Фінляндію у кваліфікації до Євро-2021

Сьогодні 20:55 452 0
Українці набрали 7 очок у 6 матчах
Молодіжна збірна України перемогла Фінляндію у кваліфікації до Євро-2021
#Україна, #Фінляндія, #Євро-2021

Джерело - Чемпіон.

У матчі групи 8 кваліфікації до Євро-2021 (U-21) молодіжна збірна України обіграла Фінляндію.

Українці завдяки голам Коноплі та Сікана здобули перемогу у матчі.

Кваліфікація до Євро-2021 (U-21)
Група 8
08 вересня

Фінляндія U-21 – Україна U-21 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 22 Конопля, 0:2 – 45+2 Сікан

Фінляндія: Яаскеляйнен – Тіхі (Н. Мяенпяя, 67), Халме, Вайніонпяя – Валакарі, Лінгман (Хюварінен, 67), Оксанен, А. Мяенпяя (Атакаї, 46) – Сойсало, Челльман (Ставіцкі, 70), Ілятупа (Ассенун, 46)

Україна: Трубін – Конопля, Забарний, Чеберко, Дубінчак (Корнієнко, 63) – Бондаренко, Булеца, Батагов (Чех, 88) – Луньов (Цітаішвілі, 63), Сікан (Кащук, 90+3), Топалов (Назаренко, 63)

Раніше, молодіжна збірна України втратила перемогу над Данією у кваліфікації до Євро-2021.

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