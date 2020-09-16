Буяльський провів ювілейний матч у складі Динамо

Півзахисник дебютував у складі киян 21 вересня 2011 року

Джерело - ФК Динамо.

Матч 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти нідерландського АЗ став особливим для півзахисника Динамо Віталія Буяльського.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Він став для нього 200-м у складі Динамо в усіх турнірах. Загалом Віталій провів 128 матчів - у чемпіонаті України, 18 - у Кубку, 49 - у єврокубках та 5 - у Суперкубку.

Дебютна гра Буяльського в основному складі Динамо відбулася 21 вересня 2011 року, у кубковому гостьовому матчі проти кременчуцького Кременя на стадії 1/16 фіналу (кияни перемогли 3:2). Тож Буяльський стає 23-м гравцем Динамо, який за часів незалежності України перейшов рубіж у 200 матчів у складі Динамо в усіх турнірах. Лідирує тут Олександр Шовковський – на його рахунку 636 ігор.

Нагадаємо, Динамо переграло АЗ у кваліфікації Ліги чемпіонів. Найкращим гравцем матчу назвали Шапаренка.