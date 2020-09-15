Динамо переграло АЗ у кваліфікації Ліги чемпіонів

Голи Родрігеса і Шапаренка вивели киян до наступного етапу змагань

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів київське Динамо приймало АЗ (Нідерланди).

Перший тайм матчу пройшов за територіальної переваги гостей. Кияни побудували гру від захисту, намагаючись у контратаці загрожувати воротам суперника. До перерви один момент мав Буяльський, але гостей виручив захисник, який головою відбив удар півзахисника киян на 45-ій хвилині зустрічі. В АЗ було пару напівмоментів, але їх не реалізували.

На старті другого тайму матчу Стенгс не реалізував хорошу можливість відкрити рахунок. І вже у наступній атаці киян спрацювало старе футбольне правило - не забиваєш ти - забивають тобі. У контратаці після грубої помилки захисника АЗ з передачі Буяльського відзначився Родрігес.

А на 86-ій хвилині матчу голкіпер гостей помилився на виході і Шапаренко переправив м’яч у пусті ворота суперника. Через дві хвилини гості двічі поспіль поцілили у каркас воріт Бущана.

Ліга чемпіонів

Кваліфікація, Півфінал

15 вересня

Динамо - АЗ 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 49 Родрігес, 2:0 - 86 Шапаренко

Динамо: Бущан - Кендзьора, Забарний, Миколенко, Караваєв - Сидорчук - Родрігес, Буяльський (Андрієвський 79), Шапаренко, Де Пена - Супряга (Вербіч 74)

АЗ: Бізот - Свенссон, Влар (Сугувара 79), Коопмайнерс, Вейндал - Класі, Де Віт, Мідстьо (Дройф 66) - Стенгс, Боауд, Гудмундссон (Ідріссі 58)

Попередження: Буяльський 15, Родрігес 19, Кендзьора 85 - Стенгс 33, Класі 83, Ідріссі 85