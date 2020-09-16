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Шапаренко – найкращий гравець матчу з АЗ

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Визначився найкращий гравець матчу Динамо - АЗ
Шапаренко – найкращий гравець матчу з АЗ
#Динамо, #АЗ, #Шапаренко

Джерело - sofascore.com.

Хавбек Динамо Микола Шапаренко став найкращим футболістом в матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти АЗ.

Про це повідомляє SofaScore.

Шапаренко отримав оцінку 8,0. Хавбек забив гол, зробив 38 точних передач (84%), віддав 1 ключову передачу, завдав 2 удари по воротах, зробив 3 вдалі обведення, виграв 10 з 14 єдиноборств, двічі перехоплював м'яч, тричі відбирав.

Також в ТОП-5 гравців матчу увійшли Карлос де Пена (7,5), Томаш Кендзьора (7,5), Георгій Бущан (7,2) і Віталій Буяльський (7,2).

Найгірші оцінки отримали Олександр Караваєв (6,5) і Владислав Супряга (6,5).

Нагадаємо, Динамо переграло АЗ у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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