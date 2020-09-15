Динамо Київ - АЗ Алкмар 2:0. Як це було

Джерело - Чемпіон.

Динамо Київ - АЗ Алкмар

Ліга чемпіонів УЄФА

Третій кваліфікаційний раунд

15 вересня, 20:00

Матч завершено! Київське Динамо здобуває впевнену перемогу і прямує до наступної стадії кваліфікації Ліги чемпіонів!

90' Остання заміна на сьогодні: замість Миколи Шапаренка догравати буде Богдан Леднєв.

90' Прорвався по центру Родрігес, відірвався від опіки і пробив по воротах, але точності цього пострілу забракло.

90' Чотири хвилини вирішив додати арбітр до основного часу.

89' Накрутив біля лицьової лінії Ідрісі суперника і подав на дальню штангу, де в падінні пробив Де Віт. Якимось дивом Бущан зміг перевести м'яч в поперечину, а добивання від Боаду виявилося неточним. Пощастило в цьому епізоді Динамо.

88' ГООООЛ! Динамо забиває другий гол! Втік по флангу Родрігес і пасом підключив Кендзьору, який тут же подав у штрафну. Тут помилився Бізот, вибивши м'яч точно на голову Шапаренку, який вколотив сферу вже в порожні ворота.

87' На фланзі Кендзьора поштовхався з Ідрісі. Суддя вирішив заспокоїти футболістів, показавши обом по жовтій картці.

86' Відкладену жовту картку отримав Класі за фол в центрі поля. Суддя дозволив дограти епізод, після чого покарав нідерландського гравця.

84' З правого флангу Родрігес зміг віддати поперек на Де Пену, який пробив в дальній нижній кут, але без проблем впорався Бізот з цим пострілом.

82' Паралельна заміна від АЗ: Замість Рона Влаара догравати зустріч буде Юкінарі Сугавара.

81' Ще одна заміна від Мірчі Луческу: замість Віталія Буяльського свій ігровий час отримав Олександр Андрієвський.

80' Відмінним пасом Де Пена знайшов у штрафному майданчику Буяльського, але той не зміг переграти Бізота і після невдалого удару п'ятою м'яч опинився в руках воротаря.

78' Грамотно поставив корпус в центрі поля Вербич і змусив порушити правила Класі. Штрафний удар виконають кияни.

77' Пробивав з лінії штрафного Стенгс, але м'яч від спини захисника прилетів до Ідрісі, який пробив з ходу, але ігровий снаряд полетів трохи вище поперечини.

75' Перша заміна від Динамо: замість Владислава Супряги шанс проявити себе отримав Беньямін Вербич.

74' З кутового навісив Де Віт на дальню штангу, але ніхто з партнерів так і не зміг пробити по воротах. Бущан виконуватиме вільний удар.

73' Дальне закидання виконував Копмейнерс на фланг, куди вривався Ідрісі, але програв він швидкісну дуель Кендзьорі.

72' Свенссон по флангу запустив пасом вперед Стенгса, але м'яч полетів надто сильно і виявився в руках голкіпера.

70' Ще одна заміна від нідерландської команди: замість Фредріка Мідтше гру продовжувати буде Ферді Дрейф.

68' З флангу Ідрісі подав у штрафну на Боаду, але той не зміг обробити м'яч як слід і Бущан забрав м'яч у руки.

66' П'ятою Стенгс запустив в штрафну суперника Де Віта, але в останній момент перехопив м'яч у підкаті Миколенко.

65' Дальнє закидання виконував в штрафну суперника Миколенко на хід Супрязі, але вийшов далеко Бізот і забрав м'яч в руки.

64' Втік по лівій бровці Де Пена і прострілив низом у штрафну, де пробив з ходу Супряга, але від ноги захисника м'яч полетів в руки голкіперу.

62' На фланзі Ідрісі отримав по ногах від Родрігеса. Штрафний удар виконуватимуть футболісти АЗ.

61' Втік по флангу Супряга, змістився в штрафну, обіграв двох захисників і пробив впритул, але м'яч влучив точно в корпус Бізоту. Хороша нагода була в форварда Динамо подвоїти в рахунок.

59' Перша заміна в матчі: замість Альберта Гудмундссона на полі з'явився Уссама Ідрісі

57' Втікав у контратаку Супряга, але отримав він у центрі поля по ногах від Боаду. Можна було показати картку, але суддя обмежився усним попередженням.

56' Довго катають м'яч на чужій половині поля футболісти АЗ, але пройти масовану оборону киян їм поки не вдається.

55' Проникаючий пас виконував Мідтше в штрафну на Де Віта, але той не зміг відірватися від Забарного і втратив м'яч.

53' З правого флангу зміг виконати навіс на дальню штангу Родрігес. Тут намагався пробити головою Де Пена, але уругваєць програв боротьбу за м'яч захиснику.

51' Закинув Свенссон в штрафну, куди вривався Стенгс, але пробити по воротах не дозволив йому в силовій боротьбі Миколенко.

49' ГОООООЛ! Динамо виходить вперед! Обрізався на своїй половині поля Мідтше, подарувавши м'яч Буяльському, який увірвався в штрафну і віддав поперек на Родрігеса. Жерсон другим дотиком заколотив снаряд точно під поперечину.

48' Змістився з флангу в центр Стенгс і пробив з лінії штрафної, але м'яч полетів поруч з ближньою штангою.

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм, дуже мало гострих моментів ми побачили, друга половина гри має стати активнішою від обох команд.

45' Шапаренко класну передачу вирізав на фланг Кендзьорі, який покотив в центр під удар Буяльському, але постріл останнього заблокував головою Влаар.

45' Хвилину додав арбітр до першої половини.

44' Зі штрафного Де Пена подав на дальню штангу, де пробив головою Супряга, але вкрай неточним вийшов цей удар.

43' Втік Буяльський по флангу і прострілив низом у штрафну, але тут в боротьбі із захисником не зміг пробити Супряга.

42' У центрі поля руками підштовхнув Буяльського у верховій боротьбі Вейндал. Штрафний удар виконають гравці київської команди.

40' Розрізним пасом Шапаренко запускав вперед Супрягу, але той не зрозумів задумки партнера і не пішов на м'яч.

39' Зі штрафного навісив Копмейнерс на лінію воротарського, але тут Миколенко головою вибив м'яч на фланг.

37' Прорвався крізь захист суперника по центру Гудмундссон і покотив вперед на Боаду, але той не зміг обробити м'яч як слід і віддав його захисникам.

35' Зважився на дальній удар метрів з двадцяти семи Копмейнерс, але м'яч відверто звалився з ноги і полетів на трибуни.

33' Закидав з лівого флангу Мідтше на дальню штангу, але тут порушив правила Свенссон в боротьбі проти Караваєва.

32' Перехопив м'яч в центрі поля Родрігес і тут же закинув на дальній фланг в напрямку Де Пени, але той не зрозумів задумки партнера і не пішов на цей пас.

31' Зі штрафного Де Пена навісив на дальню штангу, але вийшов з воріт Бізот і кулаками виніс сферу подалі.

29' Пішов від суперника по флангу Боаду, змістився в штрафну, але напоровся на Забарного, який в чистому підкаті вибив м'яч у сторону.

27' Підхопив м'яч біля лицьової лінії Гудмундссон і подав у воротарський, де в падінні забив гол Боаду, але арбітр відмінив взяття воріт, так як м'яч вийшов за межі поля.

25' Віддавав Гудмундссон в штрафну, куди увірвався Де Віт, але впав у боротьбі з захисником. Свисток арбітра промовчав.

23' З флангу Вейндал закидав на хід партнеру, але м'яч звалився з ноги і полетів за межі поля.

22' У верховій боротьбі проти Боаду отримав в центрі поля по потилиці Де Пена. Штрафний удар виконуватимуть кияни.

20' Родрігес тепер уже на фланзі в грубому підкаті збивав суперника. Розцінив це порушення суддя на жовту картку.

19' З правого флангу прострілював в штрафну Родрігес, але там ніхто з партнерів не зміг пробити по воротах.

17' У грубому підкаті на чужій половині поля Буяльський заїхав по ногах Влаару. Віталій отримав "гірчичник" за цей епізод.

16' Розрізним пасом Гудмундссон знайшов у штрафному суперника Стенгса, але той не зміг обробити м'яч як слід і подарував його захиснику.

14' По флангу закидав Караваєв на хід Де Пені, але його випередив Свенссон і виніс м'яч головою в аут.

12' З лівого флангу навісив Де Віт в центр штрафної, куди вбігав Стенгс, але не вдалося йому пробити в боротьбі із захисником.

10' З флангу Кендзьора дальнім пасом шукав в чужій штрафній супряга, але той не зміг зачепитися за м'яч в боротьбі з захисниками.

9' Перехопив м'яч в центрі поля Родрігес, але замість пасу пішов на двох захисників. У підсумку, момент був упущений.

7' Отримав по ногах в центрі поля в черговий раз Шапаренко. На цей раз постраждав він від Де Віта.

6' У верховій боротьбі проти Шапаренка заїхав ліктем по голові опонента Гудмундссон. Обійшлося поки без картки.

4' Дальній закид виконав Коопмейнерс на хід Гудмундссон, але той не зміг зачепитися за м'яч в боротьбі проти Забарна.

2' Фол у центрі поля, Де Пена налетів на суперника, буде штрафний для гостей.

1' Матч розпочався!

Команди виходять на поле!

Напередодні поєдинку тренер АЗ виділив найсильніші сторони Динамо.

Раніше Віктор Вацко назвав фактори, завдяки яким Динамо переможе АЗ.

Стало відомо, що Забарний і Супряга вийдуть у стартовому складі Динамо на матч із АЗ.

Київське Динамо прийматиме АЗ Алкмар у рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться у вівторок, 15 вересня о 20:00. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 19:45.