 Динамо Киев - АЗ Алкмар смотреть онлайн матч - Лига чемпионов - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо Київ - АЗ Алкмар: онлайн-трансляція кваліфікації Ліги чемпіонів. LIVE

Сьогодні 18:09 231 0
Динамо Київ - АЗ Алкмар: онлайн-трансляція кваліфікації Ліги чемпіонів. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо в півфіналі кваліфікаціонного раунду Ліги чемпіонів зіграє з нідерландським АЗ Алкмаром.

Матч відбудеться у вівторок, 15 вересня на НСК Олімпійському в Києві. Початок о 20:00. Пряма трансляція на телеканалі 2+2. Також онлайн матч Динамо - АЗ Алкмар наживо дивіться на нашому сайті. Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

Зазначимо, переможець пари визначиться в одному матчі. У фіналі кваліфікації на переможця пари Динамо - АЗ чекає переможець матчу Гент - Рапід.

Нагадаємо, раніше Динамо двічі зустрічалося з АЗ і обидва рази перемогло. У груповому етапі Ліги Європи 2013/14 динамівці перемогли спочатку вдома - 2:0, а помім на виїзді - 1:2.

Також Чемпіон проведе текстовий онлайн протистояння.

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