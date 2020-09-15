Вацко назвав фактори, завдяки яким Динамо переможе АЗ

Джерело - Чемпіон.
Динамо за рахунок маневреності, швидкості та безкомпромісних дій на полі пройдуть АЗ у кваліфікації Ліги чемпіонів.
Про це заявив український коментатор Віктор Вацко.
"Сьогодні Динамо підкорює Лігу чемпіонів. Перша перепона на шляху до групового етапу - нідерландський АЗ. Срібний призер минулого чемпіонату та команда, що наколотила 54 голи - другий результат після чемпіонського Аякса.
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Вірю, що підопічні Луческу за рахунок маневреності, швидкості та безкомпромісних дій на полі пройдуть далі", - зазначив Вацко.
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Сьогодні Динамо підкорює Лігу чемпіонів. Перша перепона на шляху до групового етапу — голландський АЗ. Срібний призер минулого чемпіонату та команда, що наколотила 54 голи - другий результат після чемпіонського Аяксу. Вірю, що підопічні Луческу за рахунок маневреності, швидкості та безкомпромісних дій на полі пройдуть далі. Новенький Skoda Kamiq так само підкорює український ринок та сердце споживача. Компактний та стильний кроссовер, що не боїться випробувань нашим бездоріжжям та заторами. Я затестив - лише позитивні враження. Твоя черга. Дізнайся більше перед записом на тест-драйв на @skodaukraine #Skoda #SkodaUkraine #SkodaKamiq #SkodaUA #car #авто
Матч Динамо - АЗ відбудеться сьогодні, 15 вересня, на київському НСК Олімпійський. Початок - о 20:00.