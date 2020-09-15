Вацко назвав фактори, завдяки яким Динамо переможе АЗ

Журналіст висловився напередодні матчу киян з АЗ

Джерело - Чемпіон.

Динамо за рахунок маневреності, швидкості та безкомпромісних дій на полі пройдуть АЗ у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це заявив український коментатор Віктор Вацко.

"Сьогодні Динамо підкорює Лігу чемпіонів. Перша перепона на шляху до групового етапу - нідерландський АЗ. Срібний призер минулого чемпіонату та команда, що наколотила 54 голи - другий результат після чемпіонського Аякса.

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Вірю, що підопічні Луческу за рахунок маневреності, швидкості та безкомпромісних дій на полі пройдуть далі", - зазначив Вацко.

Матч Динамо - АЗ відбудеться сьогодні, 15 вересня, на київському НСК Олімпійський. Початок - о 20:00.

Раніше, Левченко назвав фаворита у матчі Динамо – АЗ.