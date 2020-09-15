 Вацко назвав фактори, завдяки яким Динамо переможе АЗ | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
20 років тому Георгій Гонгадзе запустив сайт Champion.com.ua
Сьогодні 17:26 69
Гірн назвав офіційну дату бою Вайт - Повєткін
Сьогодні 17:10 316
Ястремська та Світоліна програли у першому колі турніру у Римі
Сьогодні 16:10 594
Русин відмовився переходити у бельгійський клуб
Сьогодні 12:56 1142
У гравця Зорі виявили коронавірус
Сьогодні 12:25 969
Усик - другий у рейтингу WBC
Сьогодні 10:30 1752
Український пілот Пеклін здобув історичну перемогу у Формулі-4
Сьогодні 09:43 552
Яремчука повернули до складу Гента після звільнення головного тренера
Сьогодні 09:12 2413
Даллас вийшов у фінал Кубка Стенлі
Сьогодні 08:58 1535
Динамо Київ - АЗ Алкмар: анонс і прогноз на матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:57 6343
Блоги
Зубов, Слюсар, Перхун і компанія - найтрагічніша збірна України, що здобула перший міжнародний успіх
Зубов, Слюсар, Перхун і компанія - найтрагічніша збірна України, що здобула перший міжнародний успіх Valeriy Ruchka
12.09.2020 18:43 1280
З'явилося відео сутички Сона і Льоріса в роздягальні Тоттенгема
З'явилося відео сутички Сона і Льоріса в роздягальні Тоттенгема Valeriy Ruchka
12.09.2020 15:21 1837
Ногою в голову. Жахливий прийом в жіночому футболі
Ногою в голову. Жахливий прийом в жіночому футболі Valeriy Ruchka
12.09.2020 13:55 1087
Найбільша перемога в кар'єрі. Як Світоліна тріумфувала на Підсумковому турнірі
Найбільша перемога в кар'єрі. Як Світоліна тріумфувала на Підсумковому турнірі Valeriy Ruchka
12.09.2020 13:31 1983
Еліні Світоліній 26! Найгарячіші фото першої ракетки України
Еліні Світоліній 26! Найгарячіші фото першої ракетки України Valeriy Ruchka
12.09.2020 11:20 5094
За збірну нам не платять. 10 питань для футзалістки Юлії Дударчук
За збірну нам не платять. 10 питань для футзалістки Юлії Дударчук Valeriy Ruchka
11.09.2020 12:39 762
Усе про спортивне харчування для бігу - Пейсмейкери
Усе про спортивне харчування для бігу - Пейсмейкери Valeriy Ruchka
11.09.2020 10:06 554
Лунін показав свої неймовірні сейви на тренуванні
Лунін показав свої неймовірні сейви на тренуванні Андрій Твердохліб
11.09.2020 09:14 6387 1
Легендарний олімпійський чемпіон носить фотографію Лукашенка поряд з іконами
Легендарний олімпійський чемпіон носить фотографію Лукашенка поряд з іконами Valeriy Ruchka
11.09.2020 08:50 1634 1
Народний чемпіон. Віктор Постол показав зал дитинства та розповів про бій з Раміресом
Народний чемпіон. Віктор Постол показав зал дитинства та розповів про бій з Раміресом Андрій Твердохліб
10.09.2020 22:06 498
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:26 Ексклюзив 20 років тому Георгій Гонгадзе запустив сайт Champion.com.ua 69
17:25 Футбол Вацко назвав фактори, завдяки яким Динамо переможе АЗ 274
17:10 Бокс Гірн назвав офіційну дату бою Вайт - Повєткін 316
16:55 Футбол У нападника Мілана діагностовано коронавірус 231
16:40 Хокей Білоруський фахівець очолив ХК Крижані Вовки 356
16:31 Блог Сміття, руїни і повне запустіння. Що сталося зі спортивними об'єктами Олімпійських ігор 2016!? 254
16:25 Футбол Бейл може піти в оренду у клуб АПЛ 459
16:10 Теніс Ястремська та Світоліна програли у першому колі турніру у Римі 594
15:55 Футбол Forbes назвав ТОП-10 найбагатших футболістів світу 1197
15:48 Футбол Вернер порівняв футбол в АПЛ та Бундеслізі 638
15:35 Хокей. УХЛ У Дніпрі не виявлено жодного випадку COVID-19 751
15:25 Футбол Єзерський: Динамо заб’є більше за АЗ 604
15:11 Футбол Українські арбітри працюватимуть на матчі Ліги Європи 677
14:55 Футбол Визначилась дата жеребкування 1/16 Кубка України 874
14:44 Теніс Завацька пробилась у чвертьфінал турніру у Франції 773
14:29 Футбол Матч Зоря – Шахтар відбудеться із уболівальниками 873
14:11 Теніс Калініна програла стартовий матч на турнірі у Франції 880
13:56 Футбол Рома домовилася про трансфер Міліка 902
13:45 Футбол Беженар: Усі гравці Динамо хочуть перемогти АЗ 1176
13:31 Футбол Корбан: Суркіс регулярно посилав Коломойського 1076
13:14 Футбол Барселона узгодила трансфер Депая за 30 млн євро 1082
12:56 Футбол Русин відмовився переходити у бельгійський клуб 1142
12:44 Бокс Контракт бою Ломаченко – Лопес не передбачає реванш 1491
12:25 Футбол У гравця Зорі виявили коронавірус 969
12:16 Футбол Шахтар отримав пропозицію трансферу Соломона 1411

Вацко назвав фактори, завдяки яким Динамо переможе АЗ

Сьогодні 17:25 274 0
Журналіст висловився напередодні матчу киян з АЗ
Вацко назвав фактори, завдяки яким Динамо переможе АЗ
#Вацко, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Динамо за рахунок маневреності, швидкості та безкомпромісних дій на полі пройдуть АЗ у кваліфікації Ліги чемпіонів.

Про це заявив український коментатор Віктор Вацко.

"Сьогодні Динамо підкорює Лігу чемпіонів. Перша перепона на шляху до групового етапу - нідерландський АЗ. Срібний призер минулого чемпіонату та команда, що наколотила 54 голи - другий результат після чемпіонського Аякса.

Актуально: Динамо Київ - АЗ Алкмар: онлайн-трансляція кваліфікації Ліги чемпіонів. LIVE

Вірю, що підопічні Луческу за рахунок маневреності, швидкості та безкомпромісних дій на полі пройдуть далі", - зазначив Вацко.

 
 
 
 
 
Переглянути цей допис в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сьогодні Динамо підкорює Лігу чемпіонів. Перша перепона на шляху до групового етапу — голландський АЗ. Срібний призер минулого чемпіонату та команда, що наколотила 54 голи - другий результат після чемпіонського Аяксу. Вірю, що підопічні Луческу за рахунок маневреності, швидкості та безкомпромісних дій на полі пройдуть далі. Новенький Skoda Kamiq так само підкорює український ринок та сердце споживача. Компактний та стильний кроссовер, що не боїться випробувань нашим бездоріжжям та заторами. Я затестив - лише позитивні враження. Твоя черга. Дізнайся більше перед записом на тест-драйв на @skodaukraine #Skoda #SkodaUkraine #SkodaKamiq #SkodaUA #car #авто

Допис, поширений Viktor Vatsko (@v.vatsko)

Матч Динамо - АЗ відбудеться сьогодні, 15 вересня, на київському НСК Олімпійський. Початок - о 20:00.

Раніше, Левченко назвав фаворита у матчі Динамо – АЗ.

Коментарі ()