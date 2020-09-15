Тренер АЗ виділив найсильніші сторони Динамо

Найсильнішою стороною Динамо є гра на контратаках.

Про це розповів головний тренер АЗ Арне Слот.

"Ми непогано граємо в нападі, де у нас вистачає креативних гравців. Ми можемо домінувати на полі протягом усієї гри. Втім, ми знаємо, що "Динамо" дуже сильно діє на контратаках. Тож ми маємо знайти певний баланс.

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Важко сказати хто фаворит. Динамо та АЗ не часто грають один проти одного. Матч триває 90 хвилин, протягом цього часу ситуація на полі може змінитися, на результат може вплинути багато обставин. Все-таки шанси рівні – 50 на 50", - розповів Слот.