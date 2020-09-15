Джерело - Чемпіон.
Сьогодні у матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів київське Динамо зіграє з АЗ (Нідерланди).
Стали відомі стартові склади команд:
Динамо: Бущан, Кендзьора, Забарний, Миколенко, Караваєв, Буяльський, Сидорчук, Шапаренко, Родрігес, Де Пена, Супряга
Запасні: Бойко, Вербич, Шепелєв, Соль, Леднєв, Андрієвський, Сирота
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АЗ: Бізот, Вейндал, Копмейнерс, Влар, Свенссон, Де Віт, Класі, Мідтше, Гудмундссон, Боаду, Стенгс
Запасні: Верхулст, Хацідіакос, Ідрісі, Дрейф, Летчерт, Рейндерс, Сугавара