Динамо Київ - АЗ Алкмар 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Динамо Київ - АЗ Алкмар

Ліга чемпіонів УЄФА

Третій кваліфікаційний раунд

15 вересня, 20:00

32' Перехопив м'яч в центрі поля Родрігес і тут же закинув на дальній фланг в напрямку Де Пени, але той не зрозумів задумки партнера і не пішов на цей пас.

31' Зі штрафного Де Пена навісив на дальню штангу, але вийшов з воріт Бізот і кулаками виніс сферу подалі.

29' Пішов від суперника по флангу Боаду, змістився в штрафну, але напоровся на Забарного, який в чистому підкаті вибив м'яч у сторону.

27' Підхопив м'яч біля лицьової лінії Гудмундссон і подав у воротарський, де в падінні забив гол Боаду, але арбітр відмінив взяття воріт, так як м'яч вийшов за межі поля.

25' Віддавав Гудмундссон в штрафну, куди увірвався Де Віт, але впав у боротьбі з захисником. Свисток арбітра промовчав.

23' З флангу Вейндал закидав на хід партнеру, але м'яч звалився з ноги і полетів за межі поля.

22' У верховій боротьбі проти Боаду отримав в центрі поля по потилиці Де Пена. Штрафний удар виконуватимуть кияни.

20' Родрігес тепер уже на фланзі в грубому підкаті збивав суперника. Розцінив це порушення суддя на жовту картку.

19' З правого флангу прострілював в штрафну Родрігес, але там ніхто з партнерів не зміг пробити по воротах.

17' У грубому підкаті на чужій половині поля Буяльський заїхав по ногах Влаару. Віталій отримав "гірчичник" за цей епізод.

16' Розрізним пасом Гудмундссон знайшов у штрафному суперника Стенгса, але той не зміг обробити м'яч як слід і подарував його захиснику.

14' По флангу закидав Караваєв на хід Де Пені, але його випередив Свенссон і виніс м'яч головою в аут.

12' З лівого флангу навісив Де Віт в центр штрафної, куди вбігав Стенгс, але не вдалося йому пробити в боротьбі із захисником.

10' З флангу Кендзьора дальнім пасом шукав в чужій штрафній супряга, але той не зміг зачепитися за м'яч в боротьбі з захисниками.

9' Перехопив м'яч в центрі поля Родрігес, але замість пасу пішов на двох захисників. У підсумку, момент був упущений.

7' Отримав по ногах в центрі поля в черговий раз Шапаренко. На цей раз постраждав він від Де Віта.

6' У верховій боротьбі проти Шапаренка заїхав ліктем по голові опонента Гудмундссон. Обійшлося поки без картки.

4' Дальній закид виконав Коопмейнерс на хід Гудмундссон, але той не зміг зачепитися за м'яч в боротьбі проти Забарна.

2' Фол у центрі поля, Де Пена налетів на суперника, буде штрафний для гостей.

1' Матч розпочався!

Команди виходять на поле!

Напередодні поєдинку тренер АЗ виділив найсильніші сторони Динамо.

Раніше Віктор Вацко назвав фактори, завдяки яким Динамо переможе АЗ.

Стало відомо, що Забарний і Супряга вийдуть у стартовому складі Динамо на матч із АЗ.

Київське Динамо прийматиме АЗ Алкмар у рамках третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться у вівторок, 15 вересня о 20:00. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 19:45.