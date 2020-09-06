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Іспанія - Україна 4:0. Як це було

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Іспанія - Україна 4:0. Як це було
#Україна, #Іспанія, #Ліга Націй

Джерело - Чемпіон.

Збірна Іспанії - збірна України

Ліга Націй 2020/21
Група А4, 2-й тур
6 вересня, 21:45

Матч завершено! Україна зазнала ганебної поразки від збірної Іспанії! У наступній паузі для збірних в жовтні команда України спочатку прийме Німеччину, а потім іспанців. Матчі відбудуться 10 і 13 жовтня.

90' Перший момент в збірної України. Пройшла передача з правого флангу, Яремчук отримав м'яч в центрі штрафного майданчика, з розвороту пробив, але дуже слабо. Де Хеа зловив м'яч.

90' Три хвилини додав арбітр до основного часу.

89' Коваленко на фланзі порушив правила проти Регілона, за що отримав картку. Захисники іспанців покинув поле з травмою.

87' 22 удари в Іспанії проти 2 в України. У команди Шевченка зовсім нічого не виходить.

85' Нічого не можуть зробити українці. Іспанія домінує на усіх ділянках поля.

83' Гол! 4:0. Повне декласування збірної України. Пішов закид у штрафну площу української збірної, Кривцов зіграв головою, але відбив точно на Торреса, який метрів з семи ударом низом з-під захисника пробив точно в дальній кут.

79' Розіграли кутовий на лівому фланзі українці, довго розігрували м'яч, в результаті спроба подачі в штрафний майданчик виявився накрита.

77' Третя заміна від Шевченко: замість Андрія Ярмоленка на полі з'явився Віктор Коваленко.

76' Оскар зіграв в стінку з Ольмо, пробив з підступів до штрафного майданчика, Пятов в стрибку переводить м'яч у поперечину!

74' Третя заміна в складі збірної Іспанії. Херард Морено покинув межі поля, замість нього з'явився Ферран Торрес.

72' Ще одна атака збірної Іспанії, Хесус Навас навісив з правого флангу, відбивається українська команда. У другому таймі трохи краще виходить у гостей оборонятися.

71' Кутовий біля воріт збірної України. Регілон навісив зліва, гості м'яч вибили. Хесус Навас виявився на добиванні, але з дальньої дистанції у ворота він не влучив.

69' Друга заміна у складі збірної Іспанії. Родрі Ернандес покинув межі поля, замість нього з'явився Оскар Родрігес.

67' Маліновський опинився на газоні в центрі поля, штрафний заробили гравці української команди.

66' Швидка атака збірної Іспанії після вдалого пресингу, Меріно в результаті по центру протягнув м'яч в штрафний майданчик, а ось удар сильним не вийшов. Пятов зіграв надійно.

65' Заміна у складі збірної України. Сергій Сідоручк виходить на поле замість Ігоря Харатіна.

63' Дальний удар по воротах збірної України, Пятов парирував удар, а потім захисники вибили м'яч на кутовий.

61' Перша заміна в складі збірної Іспанії. Серхіо Рамос передав свою капітанську пов'язку Де Хеа, а замість нього буде грати Ерік Гарсія.

58' Не витрачають багато сил іспанці в другому таймі, в основному контролюють м'яч в центрі поля.

56' Фаті знову набирав швидкість по лівому флангу, але на цей раз відмінно зіграв Тимчик, вдалося в силовій манері відтіснити юного форварда від м'яча.

54' Перша заміна в складі збірної України. Марлос покинув межі поля, Віктор Циганков має освіжити гру нашої команди.

53' Ольмо проривався по правому флангу, Матвієнко його накрив, м'яч від іспанця вийшов за межі поля.

51' Іспанія контролює м'яч і особливо не проривається вперед.

48' Штрафний заробили футболісти збірної України. Пішла довга подача в штрафний майданчик команди господарів, але до удару справу довести не вдалося. 

46' Другий тайм розпочався!

Завершується перший тайм. Матч проходить явно не за сценарієм Андрія Шевченка і вжако сказати, що має відбутися, щоб збірна України перевернула хід гри.

43' Михайліченко набіг з центру поля і пробив з підступів до штрафного майданчика! Де Хеа спочатку відбив перед собою, а потім і забрав м'яч в руки. Перший удар збірної України в площину воріт.

41' Фол у центрі поля, Меріно збив Ярмоленка.

39' Трохи заспокоїлася гра, збірна Іспанії контролює м'яч в центрі поля.

37' Перша жовта картка в матчі. Родрі Ернандес її отримує, пробив він в центрі поля по ногах ззаду Малиновському.

35' Продовжує збірна Іспанії проводити свої швидкі атаки, жодних шансів немає в збірної України.

32' 3:0! Іспанія громить збірну України! Зінченко віддав неточну передачу в центрі поля, Регілон перехопив, віддав на Фаті, а той класним ударом відправив м'яч у ворота.

29' Гол! 2:0. Дубль оформляє Рамос. Черговий кутовий, черговий розіграш, в результаті Ольмо виконав довгий закид у штрафний майданчик, де Серхіо Рамос виграв верхову боротьбу у Кривцова, головою відправивши м'яч в дальній кут.

28' І знову розіграли кутовий гравці збірної Іспанії, довго шукали момент для подачі, але в підсумку зліва пішов простріл. Винесли м'яч зі штрафної українці.

27' Регілон підключився по своєму лівому флангу, прострілив у штрафний майданчик, але його накрив захисник української команди. Черговий кутовий.

26' Меріно прострілив з лівого флангу, потрапивши в Морено. М'яч злетів свічкою, і його спробував добити у ворота Фаті ударом в падінні через себе! Матвієнко встиг парирувати цей удар спиною - буде кутовий.

24' Знову Фаті постарався на лівому фланзі, обіграв Тимчика на шляху до штрафного майданчика, і пробив у дальній кут. Трохи не влучив вінгер Барселони.

22' І знову розігрують свій кутовий гравці збірної Іспанії, Тьяго в результаті навісив на дальню штангу, але до м'яча ніхто з іспанців не дотягнувся. Був близький Меріно, але не вийшло пробити.

21' У штрафному майданчику намагався Навас прострілити, але Михайліченко перехопив пас і перевів м'яч на кутовий.

19' Була можливість у Морено створити гостроту, але після хорошого пасу він ледь ледь поктив м'яч у бік воріт збірної України.

18' Фаті наважився на дальній удар, вийшло досить непогано, але точності не вистачило. Пятов навіть не стрибав.

16' Кутовий заробила збірна Іспанії. Розіграли зліва господарі, пішла подача в штрафний майданчик, і з центру головою пробив Серхіо Рамос. Зміг зловити м'яч Пятов!

14' Обрізалися іспанці в центрі поля, але Михайліченко, який був перший на м'ячі віддав неточний пас.

12' Намагається збірна України виходити з під високого пресинга, але поки не вдається створити гостроту біля чужих воріт.

10' Регілон прийняв м'яч на лівому краю штрафного майданчика суперника, спробував прострелити з льота, але на дальню штангу ніхто не встиг.

8' Кривцов зміг відгукнутися на подачу з кута поля, але пробивати йому було не дуже зручно. В результаті над поперечиною пролетів м'яч.

7' Ярмоленко непогано справа увійшов в штрафний майданчик, але прострелити йому не дали. Кутовий вдалося гостям заробити.

5' Контролюють іспанці м'яч в центрі поля, за такої гри буде важко Україні створювати атаки.

3' Гол! Рамос відкриває рахунок. Пятов дотягнувся до м'яча, але від руки воротаря снаряд залетів у ворота.

2' Пенальті у ворота України! Фаті здорово зліва на фінті в штрафному прибрав Кривцова, і захисник змушений був чіпляти форварда іспанців за ногу

1' Матч розпочався!

Команди на полі! Лунає гімн України!

Напередодні матчу стало відомо, що Енріке остерігається Шевченка.

Нагадаємо, Тарас Степаненко не зможе прийняти участь в цьому матчі, на його позиції зіграє Ігор Харатін.

Стали відомі стартові склади команд на матч.

Збірна України у Мадриді зіграє зі збірною Іспанії у другому матчі Ліги Націй 2020/21.

Матч дивізіону А 4-ї групи відбудеться в неділю, 6 вересня о 21:45. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 21:30.

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