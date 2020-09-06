Марлос і Яремчук у стартовому складі збірної України на матч із Іспанією

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 6 вересня, збірна України у другому поєдинку Ліги Націй 2020/21 зіграє проти Іспанії.
Стартові склади команд:
Іспанія: Де Хеа – Навас, П. Торрес, Рамос, Регілон – Ольмо, Родрі, Алькантара, Меріно – Морено, Фаті
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Україна: Пятов – Тимчик, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко – Харатін – Ярмоленко, Маліновський, Зінченко, Яремчук – Марлос
Матч відбудеться 6 вересня в Мадриді на стадіоні Альфредо ді Стефано. Початок о 21:45.
Нагадаємо, Левченко покладає надії на збірну України у грі проти Іспанії.