Головний тренер збірної Іспанії Луїс Енріке відмовився називати склад на матч із Україною, аби Андрій Шевченко не мав додаткової інформації про іспанську команду.

Про це розповів сам іспанський спеціаліст.

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"Склад на матч з Україною? Я дуже добре знаю Андрія Шевченка й не хочу, аби він мав додаткову інформацію про мою команду.

Єдине — я б дуже хотів, аби в поєдинках Ліги націй у складі збірної Іспанії дебютувало більше гравців. Але я буду обирати склад на матч з Україною виходячи виключно з того, як футболісти тренувалися. У мене є бажання, аби всі гравці були готові. Я їм поясню завдання на полі незалежно від того, вийдуть вони чи ні", - розповів Енріке.