Харатін стане 25-м дебютантом Шевченка у збірній України

Ігор харатін дебютує за збірну України у матчі проти Іспанії у Лізі націй

Опорний півзахисник угорського Ференцвароша Ігор Харатін потрапив в стартовий склад збірної України на матч другого туру Ліги націй проти Іспанії.

Про це повідомляє isport.ua.

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Таким чином, Харантін дебютує в збірній України, де стане 25-м дебютантом з того часу, як національну збірну очолив Андрій Шевченко у 2016 році.

Напередодні в матчі зі Швейцарією Шевченка дозволив дебютувати захисникам Богдану Михайліченко і Олександру Тимчику.

Нагадаємо, Левченко покладає надії на збірну України у грі проти Іспанії.