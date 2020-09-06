 Степаненко не зіграє проти Іспанії | Футбол | Champion.com.ua
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Степаненко не зіграє проти Іспанії

Сьогодні 14:09 650 0
Футболіст пошкодив коліно
Степаненко не зіграє проти Іспанії
#Степаненко, #Україна

Джерело - УАФ.

Опорний півзахисник збірної України Тарас Степаненко не зіграє проти національної команди Іспанії.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

31-річний хавбек травмував коліно і не потрапив до офіційної заявки команди на другий матч Ліги націй.

Нагадаємо, в першій зустрічі Тарас відіграв весь поєдинок, а Україна перемогла Швейцарію з рахунком 2:1.

Іспанці в стартовій зустрічі в додатковий час врятували нічию в Німеччині (1:1).

Матч Іспанія - Україна відбудеться 6 вересня і розпочнеться о 21:45 за київським часом. На нашому сайті можна переглянути текстову трансляцію матчу.

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