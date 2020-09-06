Джерело - УАФ.
Опорний півзахисник збірної України Тарас Степаненко не зіграє проти національної команди Іспанії.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
31-річний хавбек травмував коліно і не потрапив до офіційної заявки команди на другий матч Ліги націй.
Нагадаємо, в першій зустрічі Тарас відіграв весь поєдинок, а Україна перемогла Швейцарію з рахунком 2:1.
Іспанці в стартовій зустрічі в додатковий час врятували нічию в Німеччині (1:1).
Матч Іспанія - Україна відбудеться 6 вересня і розпочнеться о 21:45 за київським часом. На нашому сайті можна переглянути текстову трансляцію матчу.