Футболіст пошкодив коліно

Джерело - УАФ.

Опорний півзахисник збірної України Тарас Степаненко не зіграє проти національної команди Іспанії.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

31-річний хавбек травмував коліно і не потрапив до офіційної заявки команди на другий матч Ліги націй.

Нагадаємо, в першій зустрічі Тарас відіграв весь поєдинок, а Україна перемогла Швейцарію з рахунком 2:1.

Іспанці в стартовій зустрічі в додатковий час врятували нічию в Німеччині (1:1).

Матч Іспанія - Україна відбудеться 6 вересня і розпочнеться о 21:45 за київським часом. На нашому сайті можна переглянути текстову трансляцію матчу.