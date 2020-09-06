Іспанія - Україна 3:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Збірна Іспанії - збірна України

Ліга Націй 2020/21

Група А4, 2-й тур

6 вересня, 21:45

35' Продовжує збірна Іспанії проводити свої швидкі атаки, жодних шансів немає в збірної України.

32' 3:0! Іспанія громить збірну України! Зінченко віддав неточну передачу в центрі поля, Регілон перехопив, віддав на Фаті, а той класним ударом відправив м'яч у ворота.

29' Гол! 2:0. Дубль оформляє Рамос. Черговий кутовий, черговий розіграш, в результаті Ольмо виконав довгий закид у штрафний майданчик, де Серхіо Рамос виграв верхову боротьбу у Кривцова, головою відправивши м'яч в дальній кут.

28' І знову розіграли кутовий гравці збірної Іспанії, довго шукали момент для подачі, але в підсумку зліва пішов простріл. Винесли м'яч зі штрафної українці.

27' Регілон підключився по своєму лівому флангу, прострілив у штрафний майданчик, але його накрив захисник української команди. Черговий кутовий.

26' Меріно прострілив з лівого флангу, потрапивши в Морено. М'яч злетів свічкою, і його спробував добити у ворота Фаті ударом в падінні через себе! Матвієнко встиг парирувати цей удар спиною - буде кутовий.

24' Знову Фаті постарався на лівому фланзі, обіграв Тимчика на шляху до штрафного майданчика, і пробив у дальній кут. Трохи не влучив вінгер Барселони.

22' І знову розігрують свій кутовий гравці збірної Іспанії, Тьяго в результаті навісив на дальню штангу, але до м'яча ніхто з іспанців не дотягнувся. Був близький Меріно, але не вийшло пробити.

21' У штрафному майданчику намагався Навас прострілити, але Михайліченко перехопив пас і перевів м'яч на кутовий.

19' Була можливість у Морено створити гостроту, але після хорошого пасу він ледь ледь поктив м'яч у бік воріт збірної України.

18' Фаті наважився на дальній удар, вийшло досить непогано, але точності не вистачило. Пятов навіть не стрибав.

16' Кутовий заробила збірна Іспанії. Розіграли зліва господарі, пішла подача в штрафний майданчик, і з центру головою пробив Серхіо Рамос. Зміг зловити м'яч Пятов!

14' Обрізалися іспанці в центрі поля, але Михайліченко, який був перший на м'ячі віддав неточний пас.

12' Намагається збірна України виходити з під високого пресинга, але поки не вдається створити гостроту біля чужих воріт.

10' Регілон прийняв м'яч на лівому краю штрафного майданчика суперника, спробував прострелити з льота, але на дальню штангу ніхто не встиг.

8' Кривцов зміг відгукнутися на подачу з кута поля, але пробивати йому було не дуже зручно. В результаті над поперечиною пролетів м'яч.

7' Ярмоленко непогано справа увійшов в штрафний майданчик, але прострелити йому не дали. Кутовий вдалося гостям заробити.

5' Контролюють іспанці м'яч в центрі поля, за такої гри буде важко Україні створювати атаки.

3' Гол! Рамос відкриває рахунок. Пятов дотягнувся до м'яча, але від руки воротаря снаряд залетів у ворота.

2' Пенальті у ворота України! Фаті здорово зліва на фінті в штрафному прибрав Кривцова, і захисник змушений був чіпляти форварда іспанців за ногу

1' Матч розпочався!

Команди на полі! Лунає гімн України!

Напередодні матчу стало відомо, що Енріке остерігається Шевченка.

Нагадаємо, Тарас Степаненко не зможе прийняти участь в цьому матчі, на його позиції зіграє Ігор Харатін.

Стали відомі стартові склади команд на матч.

Збірна України у Мадриді зіграє зі збірною Іспанії у другому матчі Ліги Націй 2020/21.

Матч дивізіону А 4-ї групи відбудеться в неділю, 6 вересня о 21:45. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 21:30.