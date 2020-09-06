 Сборная Испании - сборная Украины: онлайн-трансляция матча Лиги Наций | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Іспанія - Україна 3:0. ОНЛАЙН
Сьогодні 22:20 16555
Луческу пояснив Ахметову рішення очолити Динамо
Сьогодні 20:42 1878
Збірна України розгромила Францію у Суперфіналі Євроліги
Сьогодні 19:54 1738
Костюк знялася з турніру WTA у Стамбулі
Сьогодні 19:27 1743
Газлі несподівано виграв Гран-прі Італії
Сьогодні 18:14 1268
Степаненко не зіграє проти Іспанії
Сьогодні 14:09 1842
Супряга дав згоду на перехід до Болоньї
Сьогодні 13:15 3719
У львівському Русі стався спалах коронавірусу
Сьогодні 11:33 1103
Григорчук - головний тренер солігорського Шахтаря
Вчора 18:40 1142
Гамільтон здобув поул на Гран-прі Італії, Сайнс - третій
Вчора 17:24 2161
Блоги
Шевченко потролив Зінченка на весіллі. Тост головного тренера збірної України
Шевченко потролив Зінченка на весіллі. Тост головного тренера збірної України Valeriy Ruchka
Сьогодні 15:24 1320
Хороший початок сезону. Півзахисник Металіста 1925 зробив пропозицію своїй дівчині перед матчем
Хороший початок сезону. Півзахисник Металіста 1925 зробив пропозицію своїй дівчині перед матчем Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:27 753
60 років тому Мухаммед Алі виграв Олімпіаду. З'явилося унікальне відео поєдинку
60 років тому Мухаммед Алі виграв Олімпіаду. З'явилося унікальне відео поєдинку Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:02 1787
Мо Фара буде пейсмейкером у Лондоні, Болт заразився COVID-19 - подкаст Пейсмейкери
Мо Фара буде пейсмейкером у Лондоні, Болт заразився COVID-19 - подкаст Пейсмейкери Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:20 585
Найболючіша поразка. Як Іспанія розтрощила Україну на чемпіонаті світу 2006
Найболючіша поразка. Як Іспанія розтрощила Україну на чемпіонаті світу 2006 Valeriy Ruchka
Вчора 19:13 1408
Жорсткий прийом в УХЛ. Дісталося і арбітру
Жорсткий прийом в УХЛ. Дісталося і арбітру Valeriy Ruchka
04.09.2020 14:55 385
Про деградацію Коноплянки та чому Україна перемогла Швейцарію
Про деградацію Коноплянки та чому Україна перемогла Швейцарію Valeriy Ruchka
04.09.2020 14:14 5030
Ольга Харлан святкує ювілей! Найзвабливіші фото української чемпіонки
Ольга Харлан святкує ювілей! Найзвабливіші фото української чемпіонки Valeriy Ruchka
04.09.2020 09:19 1434
Маліновський розрядив свою надпотужну гармату, швейцарців врятувала штанга
Маліновський розрядив свою надпотужну гармату, швейцарців врятувала штанга Андрій Твердохліб
04.09.2020 01:58 5114
Гол дня. Зінченко феноменальним ударом приніс перемогу збірній України
Гол дня. Зінченко феноменальним ударом приніс перемогу збірній України Андрій Твердохліб
04.09.2020 01:49 5825
Ярмоленко вишуканим ударом п'ятою забив 38-й гол за збірну України
Ярмоленко вишуканим ударом п'ятою забив 38-й гол за збірну України Андрій Твердохліб
04.09.2020 01:33 1588
Брутальний, сильний і потужний: Володимир Кличко став моделлю на Ukrainian Fashion Week
Брутальний, сильний і потужний: Володимир Кличко став моделлю на Ukrainian Fashion Week Андрій Твердохліб
03.09.2020 17:39 1399
Відео дня. 15 років тому збірна України пробилися на чемпіонат світу
Відео дня. 15 років тому збірна України пробилися на чемпіонат світу Андрій Твердохліб
03.09.2020 16:20 1026 1
Як все починалося. 55 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру
Як все починалося. 55 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру Андрій Твердохліб
02.09.2020 22:12 1164
Відео дня. Маленький уболівальник попросив Гвардіолу зателефонувати Мессі
Відео дня. Маленький уболівальник попросив Гвардіолу зателефонувати Мессі Андрій Твердохліб
02.09.2020 21:54 1103
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:20 Футбол Іспанія - Україна 3:0. ОНЛАЙН 16555
22:15 Футбол У 14 гравці збірної Бельгії U-17 виявили коронавірус 71
21:56 Футбол Іспанія - Україна 1:0.Відео голів та огляд матчу 935
21:55 Футбол Ірландія – Фінляндія 0:1. Огляд матчу 161
21:44 Футбол Михайличенко повернувся у Динамо 294 1
21:30 Хокей. УХЛ В УХЛ назвали дату відновлення плей-оф 407
21:13 Футбол Харатін стане 25-м дебютантом Шевченка у збірній України 439
21:04 Пряма трансляція Іспанія - Україна: онлайн-трансляція матчу Ліги Націй. LIVE 7488
20:56 Футбол Росія обіграла Угорщину, перемоги Фінляндії та Словенії. Результати 2 туру Ліги націй 586
20:42 Футбол Луческу пояснив Ахметову рішення очолити Динамо 1878
20:25 Футбол Марлос і Яремчук у стартовому складі збірної України на матч із Іспанією 1098
20:13 Футбол Уельс – Болгарія 1:0. Огляд матчу 582
19:54 Пляжний футбол Збірна України розгромила Францію у Суперфіналі Євроліги 1738
19:45 Футбол Сабо не вірить у прогрес Коноплянки 1223
19:27 Теніс Костюк знялася з турніру WTA у Стамбулі 1743
19:16 Футбол Поділля розгромило Карпати, перемоги Чернігова та Ужгорода. Результати 1 туру Другої ліги 1102
18:58 Футбол Саленко вказав на вибір Шевченка у матчі проти Іспанії 1605 2
18:45 Гандбол Мотор обіграв Одесу та виграв Кубок України 972
18:32 Футбол Яремчук підтримав Бурду 1439 1
18:14 Формула 1 Газлі несподівано виграв Гран-прі Італії 1268
17:57 Футбол Уельс вирвав перемогу у Болгарії в 2 турі Ліги націй 1018
17:45 Теніс Визначилась суперниця Костюк на турнірі у Стамбулі 1168
17:27 Футбол Левченко покладає надії на збірну України у грі проти Іспанії 1386
17:15 Футбол Мессі обговорить з Куманом своє капітанство у Барселоні 1521
16:58 Бокс Тайсон вимагає бою між Джошуа та Ф’юрі 1591

Іспанія - Україна 3:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 22:20 16555 0
Іспанія - Україна 3:0. ОНЛАЙН
#Україна, #Іспанія, #Ліга Націй

Джерело - Чемпіон.

Збірна Іспанії - збірна України

Ліга Націй 2020/21
Група А4, 2-й тур
6 вересня, 21:45

35' Продовжує збірна Іспанії проводити свої швидкі атаки, жодних шансів немає в збірної України.

32' 3:0! Іспанія громить збірну України! Зінченко віддав неточну передачу в центрі поля, Регілон перехопив, віддав на Фаті, а той класним ударом відправив м'яч у ворота.

29' Гол! 2:0. Дубль оформляє Рамос. Черговий кутовий, черговий розіграш, в результаті Ольмо виконав довгий закид у штрафний майданчик, де Серхіо Рамос виграв верхову боротьбу у Кривцова, головою відправивши м'яч в дальній кут.

28' І знову розіграли кутовий гравці збірної Іспанії, довго шукали момент для подачі, але в підсумку зліва пішов простріл. Винесли м'яч зі штрафної українці.

27' Регілон підключився по своєму лівому флангу, прострілив у штрафний майданчик, але його накрив захисник української команди. Черговий кутовий.

26' Меріно прострілив з лівого флангу, потрапивши в Морено. М'яч злетів свічкою, і його спробував добити у ворота Фаті ударом в падінні через себе! Матвієнко встиг парирувати цей удар спиною - буде кутовий.

24' Знову Фаті постарався на лівому фланзі, обіграв Тимчика на шляху до штрафного майданчика, і пробив у дальній кут. Трохи не влучив вінгер Барселони.

22' І знову розігрують свій кутовий гравці збірної Іспанії, Тьяго в результаті навісив на дальню штангу, але до м'яча ніхто з іспанців не дотягнувся. Був близький Меріно, але не вийшло пробити.

21' У штрафному майданчику намагався Навас прострілити, але Михайліченко перехопив пас і перевів м'яч на кутовий.

19' Була можливість у Морено створити гостроту, але після хорошого пасу він ледь ледь поктив м'яч у бік воріт збірної України.

18' Фаті наважився на дальній удар, вийшло досить непогано, але точності не вистачило. Пятов навіть не стрибав.

16' Кутовий заробила збірна Іспанії. Розіграли зліва господарі, пішла подача в штрафний майданчик, і з центру головою пробив Серхіо Рамос. Зміг зловити м'яч Пятов!

14' Обрізалися іспанці в центрі поля, але Михайліченко, який був перший на м'ячі віддав неточний пас.

12' Намагається збірна України виходити з під високого пресинга, але поки не вдається створити гостроту біля чужих воріт.

10' Регілон прийняв м'яч на лівому краю штрафного майданчика суперника, спробував прострелити з льота, але на дальню штангу ніхто не встиг.

8' Кривцов зміг відгукнутися на подачу з кута поля, але пробивати йому було не дуже зручно. В результаті над поперечиною пролетів м'яч.

7' Ярмоленко непогано справа увійшов в штрафний майданчик, але прострелити йому не дали. Кутовий вдалося гостям заробити.

5' Контролюють іспанці м'яч в центрі поля, за такої гри буде важко Україні створювати атаки.

3' Гол! Рамос відкриває рахунок. Пятов дотягнувся до м'яча, але від руки воротаря снаряд залетів у ворота.

2' Пенальті у ворота України! Фаті здорово зліва на фінті в штрафному прибрав Кривцова, і захисник змушений був чіпляти форварда іспанців за ногу

1' Матч розпочався!

Команди на полі! Лунає гімн України!

Напередодні матчу стало відомо, що Енріке остерігається Шевченка.

Нагадаємо, Тарас Степаненко не зможе прийняти участь в цьому матчі, на його позиції зіграє Ігор Харатін.

Стали відомі стартові склади команд на матч.

Збірна України у Мадриді зіграє зі збірною Іспанії у другому матчі Ліги Націй 2020/21.

Матч дивізіону А 4-ї групи відбудеться в неділю, 6 вересня о 21:45. Наш сайт проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, починаючи з 21:30.

Коментарі ()