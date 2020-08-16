 Севилья - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция - футбол 1 | Футбол | Champion.com.ua
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Севілья - Манчестер Юнайтед: ОНЛАЙН

Сьогодні 19:50 4109 0
Севілья - Манчестер Юнайтед: ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

Іспанська Севілья та англійський Манчестер Юнайтед посперечаються за вихід у фінал Ліги Європи 2019/20.

Півфінальний матч відбудеться в неділю, 16 серпня, на Кельн Арені в Німеччині. Початок о 22:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, розпочинаючи з 21:45.

Нагадаємо, в іншому півфіналі Шахтар зіграє з Інтером. Матч чемпіона України відбудеться в понеділок, 17 серпня. Текстова трансляція за посиланням. Фінал Ліги Європи залановано на 21 серпня.

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