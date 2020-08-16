 Фред та Погба вийдуть у стартовому складі Манчестер Юнайтед на матч з Севільєю | Футбол | Champion.com.ua
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Фред та Погба вийдуть у стартовому складі Манчестер Юнайтед на матч з Севільєю

Сьогодні 21:23 296 0
Півфінал Ліги Європи розпочнеться о 22:00
Фред та Погба вийдуть у стартовому складі Манчестер Юнайтед на матч з Севільєю
#МЮ, #Погба

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16-го серпня, відбудеться поєдинок 1/2 фіналу Ліги Європи, в якому Севілья зіграє з Манчестер Юнайтед.

Стартові склади:

Севілья: Буну, Навас, Кунде, Дієго Карлос, Регілон, Банега, Фернандо, Хордан, Сусо, Ен-Несірі, Окампос.

Актуально: Севілья - Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція півфіналу Ліги Європи. LIVE

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Ван-Біссака, Лінделеф, Магвайр, Вільямс, Фред, Грінвуд, Бруну Фернандеш, Погба, Решфорд, Марсьяль.

На нашому сайті буде текстова трансляція.

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