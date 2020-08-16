Фред та Погба вийдуть у стартовому складі Манчестер Юнайтед на матч з Севільєю

Півфінал Ліги Європи розпочнеться о 22:00

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 16-го серпня, відбудеться поєдинок 1/2 фіналу Ліги Європи, в якому Севілья зіграє з Манчестер Юнайтед.

Стартові склади:

Севілья: Буну, Навас, Кунде, Дієго Карлос, Регілон, Банега, Фернандо, Хордан, Сусо, Ен-Несірі, Окампос.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Ван-Біссака, Лінделеф, Магвайр, Вільямс, Фред, Грінвуд, Бруну Фернандеш, Погба, Решфорд, Марсьяль.

На нашому сайті буде текстова трансляція.