Джерело - Чемпіон.

Інтер (Мілан, Італія) - Шахтар (Донецьк, Україна)

Ліга Європи УЄФА 2019/20

Півфінал

17 серпня

Чемпіон України - Шахтар за вихід у фінал Ліги Європи зіграє з міланським Інтером. Матч відбудеться в понеділок, 17 серпня в Дюссельдорфі. Пряма трансляція поєдинку на телеканалі Футбол 1. Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію, яка буде доступна у цій новині. Початок о 21:45.

Нагадаємо, Інтер у чвертьфіналі мінімально переміг Баєр, а Шахтар розтрощив швейцарський Базель. В іншому півфіналі Манчестер Юнайтед та Севілья визначать фіналіста розіграшу ЛЄ.