Севілья - Манчестер Юнайтед 1:1. ОНЛАЙН

52' Серію ударів в атаці завдали англійці. Найнебезпечніший удар Марсьяля зліва парирував Буну, під інші підставились захисники Севільї.

50' Банега не дозволив Грінвуду справа прорватися до штрафного майданчика. Юнайтед продовжує свій натиск.

49' Набагато активніше діє в атаці Манчестер після відновлення гри. Можливо англійці розраховують на швидкий гол.

47' Фернандеш справа вивів до воріт Грінвуда, удар якого в дальній кут Буну відбив ногою. Непоганий момент створили "червоні дияволи" на початку.

46' Другий тайм розпочався!

Завершився перший тайм. Досить рівну гру демонструють команди, друга половина гри стане вирішальною.

45' Потужний удар Фернандеша з лінії штрафного майданчика Буну парирував.

45' Решфорд зліва з лінії штрафного майданчика в ближній кут пробив, але неточно.

45' Дві хвилини додав арбітр до першої половини гри.

45' Марсьяль віддав пас на хід Фернандешу, якого Карлос не дозволив завдати удару по воротах, відтіснивши корпусом.

43' Навас на фланзі порушив правила в боротьбі з Решфордом.

42' Фол відбувся в центрі поля. Магвайр у верховій боротьбі вдарив ліктем по шиї Ен-Несірі.

40' Решфорд зі штрафного сильно пробив в лівий кут. Буну в стрибку відбив м'яч в сторону.

39' Банега в підкаті зніс Погбу недалеко від штрафного майданчика. Буде небезпечний стандарт.

38' Перед штрафним майданчиком Севільії чимало часу провели "червоні дияволи", але до удару діло так і не дійшло.

36' Севілья захопила ініціативу, іспанці контролюють м'яч на своїй половині поля, не поспішаючи йти вперед.

34' Марсьяль з лінії штрафного майданчика пробив трохи вище поперечини.

32' Заспокоїлася трохи гра, команди більше контролюють м'яч в центрі.

30' Фернандеш з дуже дальньої дистанції намагався пробити, але вище.

28' Фернанедеш від кутового прапорця навісив на Магвайра, який головою пробив вище воріт.

26' ГООООЛ! Севілья зрівнює рахунок! Окампос зліва покотив м'яч у штрафний майданчик на Регілона. Серхіо прострілив до дальньої штанги, звідки Сусо вколотив м'яч у ніким не прикритий кут воріт.

24' Навас зробив довгий закид вперед. М'яч дістався Де Хеа, який вийшов до лінії штрафного майданчика.

23' Фред в центрі поля збив Окампоса. Штрафний для Севільї.

22' Карлос біля центрального кола ззаду врізав по ногах Марсьялю. Бразилець отримав "гірчичник".

21' Сусо справа зробив пас вперед на Ен-Несірі, але Магвайр уважно зіграв проти Юссефа.

20' Грінвуд проривався у штрафний майданчик суперника, але в підсумку сам порушив правила.

19' Фернандеш слабувато зробив передачу в штрафний майданчик направо на Марсьяля. Антоні довелося робити крок назад, що дозволило захисникам Севільї перекрити всі підступи до воріт.

17' Вільямс в центрі поля вдарив по ногах Хордана і отримав першу жовту картку в матчі.

16' Кутовий удар розіграли іспанці. Небезпечного навісу в штрафний майданчик так і не послідувало.

15' Хордан зліва вивів до воріт Окампоса, чий небезпечний удар Де Хеа відбив на кутовий.

14' Фернандеш справа вивів до воріт Фреда, який пробив з десяти метрів поряд з ближньою штангою.

13' Банега зліва виконав переведення на Наваса, у якого не вийшов навіс в дотик.

11' Сусо намагався подати в штрафний майданчик, але вийшло занадто сильно.

10' Регілон пройшов по флангу і викотив під удар Банезі, аргентинець вирішив пройти далі і його накрили захисники Ман Юнайтед.

8' ГОООЛ! Манчестер Юнайтед виходить вперед Фернандеш з одинадцятиметрової позначки сильно пробив в лівий верхній кут. Буну напрямок удару вгадав, але м'яч дістати не зміг.

7' Пенальті у ворота Севільї! Решфорд обігрався з Марсьялем і зліва проскочив до воріт. Удар Маркуса Буну парирував, але при цьому англієць отримав удар по ногах.

6' Штрафний у центрі поля, Погба у центрального кола відштовхнув руками Банегу.

5' Банега від кутового прапорця навісив до ближньої штанги досить слабо. Фернандеш вибив м'яч на чужу половину поля.

3' Невдало розіграли корнер гравці Ман Юнайтед, відбилися андалусійці.

2' Грінвуд увійшов у штрафний майданчик накрутив суперника і намагався пробити, але удар був заблокований. Далі Фернандеш підхопив м'яч теж бив по воротах, але від захисника снаряд пішов на кутовий.

1' Матч розпочався!

Команди вийшли на поле! Лунає гімн Ліги Європи.

У той же час Манчестер Юнайтед не програє в плей-оф Ліги Європи вже 15 матчів поспіль.

🔴 Manchester United are unbeaten in their last 15 UEL knockout phase matches... #UEL pic.twitter.com/UXGoVWEsv9

Наразі Севілья має безпрограшну серію в 19 матчів, це рекорд клуба. 7 з 8 поєдинків андалусійці перемогли.

⚪️ Sevilla are unbeaten in 19 matches

🔴 Sevilla have won 7 of their last 8 games#UEL pic.twitter.com/0skGpCv4mH