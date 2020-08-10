Колишній президент ПФЛ назвав ініціатора його звільнення

Справжнім ініціатором недовіри експрезиденту ПФЛ Сергію Макарову є не Прикарпаття, а Рух.

Про це заявив сам Макаров.

"Рух. Це очевидно, по-моєму. Всі листи, все йде від них. Вірніше, лист від 24 клубів йшло від Прикарпаття, але в ньому навіть підпис Руху перший.

Вони почали збирати підписи під час минулої позачергової конференції. Прямо на НСК Олімпійський. Пан Дедишин (Ігор Дедишин - генеральний директор Руху - прим.) Сказав про це відкрито. Тому це їхня ініціатива", - сказав Макаров.