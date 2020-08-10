Колишній спортдир ПФЛ заявив, що Металург не планував грати з Рухом

Як же ж вдалося "мотивувати" запоріжців?

Джерело - Чемпіон.

Запорізький МФК Металург не збирався грати матч із львівським Рухом.

Про це заявив колишній спортивний директор ПФЛ Євген Мороз.

"Одна з причин мого звільнення - ігри без правил. Це все було узгоджено раніше. Вони й не планували грати. Зверніть увагу: Рух тут ні до чого, просто три бали в турнірку", - зазначив Мороз.

Нагадаємо, що у випадку, якщо команда відмовляється від участі у поєдинку, її супернику присуджують технічну перемогу.

Раніше повідомлялося, що саме Рух був одним з тих, хто найбільш активно виступати за відставку президента ПФЛ.