Джерело - FootBoom.
Атестацію для участі в наступному сезоні української Прем'єр-ліги пройшли Інгулець, Минай, Волинь і Рух.
Про це повідомляє FootBoom.
Агробізнес має право виступати тільки в першій лізі, клуб не подавав документи на атестацію для УПЛ.
Сьогодні останній днів прийняття рішень про видачу ліцензій на сезон УПЛ 2020/21.
В цей же день пройдуть матчі заключного туру першої ліги.
Нагадаємо, визначено найкращого гравця сезону 2019/20 у Першій лізі.
Раніше, клуби ПФЛ висловили недовіру Макарову.