Агробізнес має право виступати тільки в першій лізі, клуб не подавав документи на атестацію для УПЛ

Джерело - FootBoom.

Атестацію для участі в наступному сезоні української Прем'єр-ліги пройшли Інгулець, Минай, Волинь і Рух.

Про це повідомляє FootBoom.

Агробізнес має право виступати тільки в першій лізі, клуб не подавав документи на атестацію для УПЛ.

Сьогодні останній днів прийняття рішень про видачу ліцензій на сезон УПЛ 2020/21.

В цей же день пройдуть матчі заключного туру першої ліги.

Нагадаємо, визначено найкращого гравця сезону 2019/20 у Першій лізі.

Раніше, клуби ПФЛ висловили недовіру Макарову.