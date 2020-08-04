Перше тренування під керівництвом Луческу у київському Динамо було дуже інтенсивним.

Про це заявив нападник киян Ібрагім Каргбо.

"На першому тренуванні всі гравці виглядали трохи важкими після відпустки. У мене теж було таке відчуття, незважаючи на те, що я готувався додатково по своїй програмі. Перше ж тренування було дуже інтенсивним. Таким же видалося і друге. Нам довелося швидко пристосуватися до таких навантажень. Зате сьогодні ми вже відчували себе краще, ноги були легкими. Насправді, пауза була невеликою, всього десять днів, тому ми можемо набрати форму досить-таки швидко. Сьогодні ми показали це на полі, зігравши три тайми по 30 хвилин. Ще через кілька ігор ми будемо відчувати себе відмінно.

Зараз все сповнені рішучості, всі працюють з єдиною метою - перемагати і завойовувати трофеї. Всі знають, що Мірча Луческу досяг успіху в цьому протягом своєї кар'єри. У Луческу - чемпіонська філософія, він звик перемагати. І тепер наша команда хоче добиватися перемог разом з ним", - сказав Каргбо.