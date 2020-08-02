Суркіс вперше розповів про реакцію Ахметова на призначення Луческу

У власника донецького Шахтаря Ріната Ахметова була нормальна реакція на запрошення Мірчі Луческу на посаду головного тренера Динамо.

Про це заявив президент киян Ігор Суркіс.

"Після того, як відбулося призначення, я розмовляв з Рінатом Леонідовичем. Він мені сказав найголовніші слова: "Він - професіонал. Якби я хотів придумати для своєї команди мотивацію, то це найкраща мотивація". У нього була абсолютно нормальна реакція. Він каже: "Це твоє рішення. Ти - господар клубу, ти маєш право одноосібно його приймати. Тому що якщо ти будеш вигравати, тобі будуть аплодувати. Якщо ти будеш програвати, як було вже не один раз, тебе будуть лаяти.

Чи благословив Ахметов Луческу? Він же не його тато. Він не повинен його благословляти. Він повинен на сьогоднішній день сказати, нормально це чи не нормально. Те, що я почув від нього, якщо це було щиро: "Це буде цікаво для нашого чемпіонату, і для моєї команди це теж буде новим викликом", - сказав Суркіс.