Футболіст гірників набрав відмінну форму

Вінгер Шахтаря Марлос визнаний найкращим гравцем команди в минулому місяці.

Про це повідомляє прес-служба гірників.

Україно-бразилець набрав 3 565 голосів. Друге місце дісталося Тете (953), далі розташувалися Тайсон (696) і Маркос Антоніо (490). Всього в опитуванні на офіційних сторінках клубу в соцмережах взяли участь 5 704 людини.

У червні 32-річний Марлос відзначився дублями у ворота Динамо (3:1) і Десни (3:2), а також результативною передачею в грі з Колосом (1:0).

Раніше, колишній гравець Шахтаря зацікавив Тоттенгем.