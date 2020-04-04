Джерело - Sky Sports.
Вінгер Лівурпуля Садіо Мане визнаний найкращим гравцем англійської Прем'єр-ліги за версією читачів Sky Sports.
Про це повідомляє англійське видання.
Сенегалець набрав 33% голосів. Другу сходинку посів хавбек Ліверпуля Джордан Хендерсон (31% голосів). Третім став півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брейне (20%).
Ще 5% читачів назвали найкращим гравцем сезону захисника Ліверпуля Вірджіла ван Дейка. Нападник "червоних" Мохамед Салах набрав 2% голосів.
Нагадаємо, клуб АПЛ запропонував дограти сезон у Китаї.
Раніше, Манчестер Сіті отримав покарання від УЄФА.