Клуб АПЛ запропонував дограти сезон у Китаї

Джерело - football24.ua.
Один із клубів АПЛ запропонував дограти чемпіонат в Китаї, який нібито вже поборов пандемію.
Про це повідомляє The Athletic.
Проте очікується, що ця пропозиція буде відкинута. Адже перенесення Прем'єр-ліги в іншу частину світу практично неможливе. Директор іншого клубу АПЛ назвав цю ідею марною тратою часу.
Нагадаємо, чемпіонат Англії, як і більшість національних першостей Європи, перерваний через пандемію коронавірусу. Після 29 турів в АПЛ впевнено лідирує Ліверпуль, в зоні ЛЧ перебувають Ман Сіті, Лестер і Челсі.
Раніше, Манчестер Сіті отримав покарання від УЄФА.