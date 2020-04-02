Клуб АПЛ запропонував дограти сезон у Китаї

Очікується, що ця пропозиція буде відкинута

Один із клубів АПЛ запропонував дограти чемпіонат в Китаї, який нібито вже поборов пандемію.

Про це повідомляє The Athletic.

Проте очікується, що ця пропозиція буде відкинута. Адже перенесення Прем'єр-ліги в іншу частину світу практично неможливе. Директор іншого клубу АПЛ назвав цю ідею марною тратою часу.

Нагадаємо, чемпіонат Англії, як і більшість національних першостей Європи, перерваний через пандемію коронавірусу. Після 29 турів в АПЛ впевнено лідирує Ліверпуль, в зоні ЛЧ перебувають Ман Сіті, Лестер і Челсі.

Раніше, Манчестер Сіті отримав покарання від УЄФА.