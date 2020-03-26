Петряк: Скільки людей захворіло в Угорщині та Україні - я цьому не вірю

Людям в Угорщині зараз не до футболу, на першому місці стоїть здоров'я.

Про це заявив півзахисник Фегервара Іван Петряк

"Я з родиною залишився в передмісті Будапешта, бабуся теж залишилася. Не змогла полетіти, куди ж ми її відправимо. Якщо серйозно, то переживали за бабусю. Тому хотіли відвозити її в аеропорт, адже там багато людей.

Офіційній інформації ми не довіряємо. Скільки людей захворіло в Угорщині, скільки людей захворіло в Україні - особисто я цьому не вірю. Тому ми вирішили притримати бабулю.

Людям в Угорщині зараз не до футболу, на першому місці стоїть здоров'я. Всі думають тільки про свої родини і близьких. Але все одно вони засмучені через перенесення Євро-2020", - сказав Петряк.