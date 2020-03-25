Суркіс спростував зараження коронавірусом

Колишній футбольний функціонер та народний депутат Григорій Суркіс спростував інформацію про зараження коронавірусом.

Про це розповів сам нардеп.

"Я щиро зворушений увагою деяких ЗМІ, які раптом занепокоїлися станом мого здоров'я. Але для ажіотажу немає ні найменшого приводу. Я кручу педалі в спортзалі. І всім рекомендую. Тоді жоден вірус вас не наздожене. Доброго здоров'я, співвітчизники, всі доброзичливці і недоброзичливці", - відзначив Суркіс.