 Суркіс спростував зараження коронавірусом | Футбол | Champion.com.ua
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Суркіс спростував зараження коронавірусом

Сьогодні 21:54 559 0
Григорій Суркіс прокоментував інформацію про можливе зараження коронавірусом
Суркіс спростував зараження коронавірусом
#Суркіс, #коронавірус

Джерело - Чемпіон.

Колишній футбольний функціонер та народний депутат Григорій Суркіс спростував інформацію про зараження коронавірусом.

Про це розповів сам нардеп.

"Я щиро зворушений увагою деяких ЗМІ, які раптом занепокоїлися станом мого здоров'я. Але для ажіотажу немає ні найменшого приводу. Я кручу педалі в спортзалі. І всім рекомендую. Тоді жоден вірус вас не наздожене. Доброго здоров'я, співвітчизники, всі доброзичливці і недоброзичливці", - відзначив Суркіс.

Нагадаємо, суд зобов’язав ПриватБанк виплатити 200 млн доларів Суркісам.

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