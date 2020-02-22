Лестер - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 27 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.
Манчестер Сіті зіграє в гостях з Лестером у центральному матчі 27 туру англійської Прем'єр-ліги.
Матч відбудеться у суботу, 22 лютого, на стадіоні Кінг Павер у Лестері.
Початок о 19:30 за київським часом.
Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.
Також онлайн матч АПЛ Лестер - Манчестер Сіті наживо можна дивитися на нашому сайті.
Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку.
Після 26 турів Лестер посідає 3 сходинку в турнірній таблиці, маючи 50 очок. У Сіті на 4 пункти більше та 2 місце. У першому колі містяни впевнено перемогли лисиць - 3:1.
У минулому турі Манчестер виграв у Вест Гема (2:0), а Лестер не зміг переграти Вулвергемптон (0:0).