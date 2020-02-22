Лестер - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція матчу 27 туру АПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті зіграє в гостях з Лестером у центральному матчі 27 туру англійської Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться у суботу, 22 лютого, на стадіоні Кінг Павер у Лестері.

Початок о 19:30 за київським часом.

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports Ukraine.

Також онлайн матч АПЛ Лестер - Манчестер Сіті наживо можна дивитися на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку.

Після 26 турів Лестер посідає 3 сходинку в турнірній таблиці, маючи 50 очок. У Сіті на 4 пункти більше та 2 місце. У першому колі містяни впевнено перемогли лисиць - 3:1.

У минулому турі Манчестер виграв у Вест Гема (2:0), а Лестер не зміг переграти Вулвергемптон (0:0).