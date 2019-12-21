Манчестер Сіті розібрався із Лестером у 18 турі АПЛ

Манчестер Сіті здобув важливу перемогу в АПЛ

Джерело - Чемпіон.

У центральному матчі 18 туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Сіті приймав Лестер.

Першими рахунок у матчі відкрили гості, Джеймс Варді реалізував вихід сам на сам із голкіпером.

Рахунок у матчі зрівняв Ріяд Марез, а наприкінці першого тайму Манчестер Сіті вивів уперед Ількай Гюндоган, який реалізував одинадцятиметровий.

У другому таймі ще один гол у ворота Лестера забив Габріель Жезус, який переправив м’яч у пусті ворота після передачі Де Брейне.

Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга

21 грудня, 18 тур

Манчестер Сіті – Лестер 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 – 22 Варді, 1:1 – 30 Марез, 2:1 – 43 Гюндоган (пен), 3:1 – 69 Жезус

Нагадаємо, Евертон та Арсенал розписали безгольову нічию у 18 турі АПЛ.

Раніше, Анчелотті очолив Евертон.