Манчестер Сіті розібрався із Лестером у 18 турі АПЛ

Джерело - Чемпіон.
У центральному матчі 18 туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Сіті приймав Лестер.
Першими рахунок у матчі відкрили гості, Джеймс Варді реалізував вихід сам на сам із голкіпером.
Рахунок у матчі зрівняв Ріяд Марез, а наприкінці першого тайму Манчестер Сіті вивів уперед Ількай Гюндоган, який реалізував одинадцятиметровий.
У другому таймі ще один гол у ворота Лестера забив Габріель Жезус, який переправив м’яч у пусті ворота після передачі Де Брейне.
Чемпіонат Англії - Прем'єр-ліга
21 грудня, 18 тур
Манчестер Сіті – Лестер 3:1 (2:1)
Голи: 0:1 – 22 Варді, 1:1 – 30 Марез, 2:1 – 43 Гюндоган (пен), 3:1 – 69 Жезус
Нагадаємо, Евертон та Арсенал розписали безгольову нічию у 18 турі АПЛ.
Раніше, Анчелотті очолив Евертон.