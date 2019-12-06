Тайсон та Ісмаїлі у старті Шахтаря на матч із Олімпіком

Джерело - Чемпіон.
У рамках 17-го туру Шахтар зустрінеться із Олімпіком.
Стартовий склад команд:
Шахтар: Пятов - Додо, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі - Степаненко, Алан Патрік - Тете, Коваленко, Тайсон - Мораес
Запасні: Шевченко, Хочолава, Маркос Антоніо, Дентіньо, Марлос, Коноплянка, Соломон
Олімпік: Кринський - Ксьонз, Гришко, Лук'янчук, Клименчук, Цимбалюк, Політило, Завійський, Імері, Балашов, Шахаб
Запасні: Пеньков, Пасіч, Трубочки, Зотько, Драман, Фабіньо, Джеффрі
Мат розпочнеться о 19:00.
Нагадаємо, Шахтар хоче підписати румунського таланта.
Раніше, Маріуполь відібрав очки у Шахтаря.